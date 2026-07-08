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Truena la IP vs. la Fiscalía por extorsión

Asegura el Consejo Empresarial Potosino que la FGE oculta información de casos

Por Martín Rodríguez

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Truena la IP vs. la Fiscalía por extorsión
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      El Consejo Empresarial Potosino (CEP) tronó contra la Fiscalía General del Estado (FGE) por ocultar la información referente a los casos de extorsión que a estas alturas deberían estar en manos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal para la toma de decisiones.

      Consejo Empresarial Potosino critica falta de transparencia en extorsión

      Héctor D´Argence Villegas, dirigente de la organización, dijo que los empresarios han padecido la extorsión en la Zona Industrial y con frecuencia se distraen resolviendo esos problemas, luego de que reciben llamadas telefónicas de extorsión.

      "Los empresarios no podemos concentrarnos en nuestras actividades porque nos tienen al tope, y entonces no estamos en la nuestro como debería ser", indicó.

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      Denuncias sobre omisión y manejo político de extorsiones

      D´Argence Villegas dijo que desde hace mucho que San Luis Potosí parece tranquilo para que se registre ese nivel de criminalidad. "No pasa la policía, no pasa el policía investigador, no pasa el ministerio público y al decir desde la autoridad que no sucede nada, es porque se está omitiendo la acción", ironizó el entrevistado.

      El entrevistado añadió que se ha dado un manejo político a las extorsiones, y eso se refleja en el hecho de que no son transparentes las cifras derivadas del delito.

      Dijo que esa falta de transparencia se refleja en que se dice que no pasa nada, cuando la IP está viendo que sí está sucediendo, y eso motiva a criticar y a llamar a que la FGE cumpla su función.

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