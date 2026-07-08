The Pitt lidera nominaciones a premios Emmy con 25 menciones

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Las nominaciones a los premios Emmy se dieron a conocer y, no tan sorprendentemente, "The Pitt" es uno de los primeros ganadores, con más menciones que cualquier otro programa. Además, es un gran comienzo para el elenco de "Widow´s Bay", que llega con 19 nominaciones por su temporada debut.

The Pitt se convierte en un gigante de los Emmy

Las nominaciones anunciadas el miércoles trajeron muchas sorpresas y algunos desaires, incluidos aciertos y tropiezos para "Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette" y una primera nominación para Connor Storrie, solo que no por el programa por el que la mayoría lo conoce.

Si Jeremy Allen White, estrella de "The Bear", asiste a los premios Emmy este año, no será como nominado. La aclamada serie obtuvo varias nominaciones por su temporada final, pero no una mención actoral para su chef principal.

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A continuación, otros nominados destacados y a quienes quedaron fuera.

"The Pitt" se convierte en un gigante de los Emmy

El año pasado, Shawn Hatosy ganó el Emmy a mejor actor invitado en una serie dramática por "The Pitt". Este año, lo ascendieron a la categoría de actor de reparto y tiene una nominación al Emmy que lo demuestra. Compite contra sus coprotagonistas Patrick Ball y Gerran Howell en la misma categoría. Taylor Dearden, Fiona Dourif y Sepideh Moafi recibieron sus primeras nominaciones a mejor actriz de reparto en el drama médico de HBO Max.

Mientras el elenco acumuló numerosas nominaciones, dos actores terminaron siendo sus mejores promotores. Brittany Allen y Jeff Kober participaron como invitados interpretando a pacientes de la sala de emergencias en la temporada 2 y presentaron ellos mismos su trabajo para consideración. Ahora son nominados al Emmy en las categorías de actor invitado.

Otra coincidencia: Allen y Kober han ganado premios Emmy diurnos por "All My Children" y "General Hospital".

Las 25 nominaciones de "The Pitt" son casi el doble de las que recibió por su primera temporada. Además de las categorías de actuación, está nominada a mejor serie dramática y a labores detrás de cámaras como dirección y casting.

Otros rostros nuevos son nominados

En un mar de nominados habituales como Jean Smart, Quinta Brunson y Martin Short, algunos nombres nuevos lograron colarse.

A menos de un mes de que "Widow's Bay" terminara de emitir su primera temporada, la comedia de terror protagonizada por Matthew Rhys está plantando bandera en los premios Emmy. Kate O'Flynn, Kevin Carroll, Stephen Root y Dale Dickey figuran entre los integrantes del reparto que reciben nominación por primera vez.

Los personajes recién casados en la temporada 2 de "Beef" se dividieron en cuanto al reconocimiento de los Emmy. Charles Melton obtuvo su primera nominación, mientras que Cailee Spaeny fue pasada por alto.

"Monster: The Ed Gein Story" no tuvo el mismo ruido que historias previas de monstruos sobre Jeffrey Dahmer o Lyle y Erik Menendez. Aun así, su estrella, Charlie Hunnam, puede contarse como nominado al Emmy. Su trabajo como el asesino serial le valió su primera nominación.

Anote la siguiente en la categoría de "tomamos lo que podamos". Aunque Connor Storrie, de "Heated Rivalry", también recibió su primera nominación al Emmy, no es por el programa que lo convirtió en estrella. Existe una particularidad: los programas financiados fuera de Estados Unidos no son elegibles para los Emmy, y lo mismo aplica para su elenco. En cambio, Storrie compite como aspirante por conducción invitada en "Saturday Night Live".

Aunque no sorprende que Jean Smart, Hannah Einbinder y Paul W. Downs hayan sido reconocidos por la temporada final de "Hacks", una grata incorporación a la lista es su coprotagonista Meg Stalter, que aspira a su primer Emmy como mejor actriz de reparto.

Lo sentimos, te dejaron fuera

Empecemos por la grande. Tras recibir dos premios Emmy como mejor actor en una comedia, Jeremy Allen White no fue nominado por la temporada final de "The Bear". Sin embargo, el programa sí fue nominado, al igual que Ayo Edebiri como mejor actriz de comedia.

Sarah Pidgeon está nominada por su interpretación de Carolyn Bessette-Kennedy en "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette", pero ese cariño llega hasta cierto punto. Paul Anthony Kelly, quien interpretó a Kennedy, se quedó sin nominación.

"The Four Seasons" trata sobre un grupo de amigos, pero Colman Domingo es la figura destacada este año. Domingo fue nominado a mejor actor de reparto en una comedia, mientras que Tina Fey, quien creó la serie y también actúa en ella, fue pasada por alto.

"Your Friends & Neighbors", de Apple TV, tiene a Jon Hamm como protagonista en el papel de un hombre que roba en secreto a sus vecinos adinerados. La serie obtuvo una nominación al Emmy como serie dramática. Hamm no.

Puede que Paramount+ tenga a Taylor Sheridan, pero no tiene nominaciones actorales para celebrar. Ni poder de estrellas de "Landman" ni "The Madison" impresionó a los votantes de los Emmy. La plataforma compite apenas en dos categorías: trabajo de dobles de riesgo en "Tulsa King" y coreografía en "Noah's Arc: The Movie".

Del drama de reality a las nominaciones al Emmy

La ruptura de 2023 que sacudió al Bravoverso, conocida como "Scandoval", ha traído cosas muy buenas para Ariana Madix. Tras separarse de su novio de muchos años, actuó en Broadway, compitió en "Dancing with the Stars" y ahora está nominada a un Emmy como presentadora destacada de reality por "Love Island USA".

Una segunda ruptura en Bravo ha sido una gran victoria para la cadena. La separación de las estrellas de "Summer House" Amanda Batula y Kyle Cooke hizo que los espectadores sintonizaran la temporada 10 para ver cómo su matrimonio se desmoronaba. Pero cuando Batula luego comenzó a salir con uno de sus coprotagonistas y compañero de casa en los Hamptons, West Wilson, quien utilizó a otra integrante del elenco, Ciara Miller, el asunto alcanzó un nivel completamente nuevo como material de cultura pop. Los votantes estaban atentos porque recibió una nominación sorpresa al Emmy como reality no estructurado.

Pronto, el Trofeo Mirrorball quizá no sea el único premio vinculado a "Dancing with the Stars". La temporada 34 del concurso de baile con celebridades recibió una nominación al Emmy a mejor reality, después de quedarse fuera durante una década.