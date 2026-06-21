Alertan por calor en Gran Cañón

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Arizona.- Los visitantes del Parque Nacional del Gran Cañón en Estados Unidos han recibido advertencias sobre el calor extremo que azotará el popular destino turístico a comienzos de la próxima semana, tras un reciente aumento de incidentes relacionados con el calor en el interior del sitio, entre ellos, las muertes de tres excursionistas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una vigilancia por calor extremo en el Gran Cañón desde el mediodía del lunes hasta el martes, y pronosticó temperaturas que podrían alcanzar o superar los 43 grados Celsius (110 grados Fahrenheit) en Phantom Ranch, una zona de baja altitud.

Se "recomienda encarecidamente" a los excursionistas que eviten caminar durante la mitad del día, indicó el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés) esta semana en un comunicado, tras una "reciente afluencia de incidentes relacionados con el calor".

Una vigilancia por calor extremo estaba en vigor el 16 de junio cuando dos excursionistas, de 67 y 68 años, fueron hallados muertos en el sendero North Kaibab. Al parecer, sucumbieron a síntomas de una enfermedad relacionada con el calor.

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Una tercera persona, de 72 años, murió el 12 de junio a lo largo del sendero South Kaibab tras enfermar por el calor.

A unos 145 kilómetros al sur, visitantes y residentes de Oak Creek Canyon fueron evacuados a última hora del viernes mientras un incendio forestal quemaba cientos de hectáreas (acres) justo al norte de Sedona, Arizona.