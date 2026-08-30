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Alistan lanzamiento del telescopio Roman

Por EFE

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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Alistan lanzamiento del telescopio Roman
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      Miami, Flo.- La NASA tiene todo listo para el lanzamiento este domingo del telescopio Nancy Grace Roman, el observatorio panorámico más grande jamás construido, que monitoreará más de 2,000 galaxias gracias a un campo de visión 100 veces más grande que el del Hubble.

      El lanzamiento, a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX, está programado para las 7:26 hora del este estadounidense (11:26 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Cabo Cañaveral (Florida).

      El telescopio adopta su nombre de la primera astrónoma jefe de la NASA, Nancy Grace Roman, quien fue una de las arquitectas del programa espacial moderno de la agencia estadounidense en las décadas de 1960 y 1970.

      El telescopio tardará un centenar de días para alcanzar su destino final: una zona gravitacionalmente estable entre el Sol y la Tierra conocida como el punto de Lagrange L2, desde donde rastreará el universo, en busca de respuestas para la energía oscura, los exoplanetas y la astrofísica infrarroja.

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      Asimismo, Roman observará más de 2.000 galaxias, contribuyendo a medir la expansión del universo y a descubrir nuevos exoplanetas gracias a un coronógrafo que cancela el brillo de las estrellas y permite fotografiar los planetas de sus proximidades.

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