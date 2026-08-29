logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Fotogalería

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Netanyahu condena incursión de colonos israelíes en Qusra

El Ejército israelí confiscó vehículos y realiza investigaciones para detener a los responsables

Por EFE

Agosto 29, 2026 11:57 a.m.
A
Netanyahu condena incursión de colonos israelíes en Qusra
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, condenó este sábado "enérgicamente" la incursión llevada a cabo esta mañana por colonos israelíes en la aldea palestina de Qusra, en Cisjordania ocupada, según hizo saber en un comunicado publicado en sus canales.

      Netanyahu condena incursión de colonos en Qusra

      "Condeno enérgicamente los actos de violencia criminal cometidos en las aldeas de Qusra y Jalud por un puñado de alborotadores que violan la ley, causan una enorme injusticia a la población de colonos que respeta la ley, obstaculizan el cumplimiento de las misiones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y perjudican la reputación de Israel en el mundo", reza la nota.

      Esta mañana, decenas de colonos israelíes se atrincheraron en una vivienda palestina tras realizar una incursión en la aldea de Qusra. El Ejército israelí afirmó que sus tropas tuvieron que intervenir para echar a los atacantes y poner fin a enfrentamientos entre ellos y los residentes, que llegaron a saldarse con varios heridos palestinos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Intervención y acciones oficiales tras enfrentamientos

      Netanyahu felicitó a las fuerzas israelíes por su actuación, calificándola de rápida y eficaz.

      "Las FDI, el Shin Bet (agencia de inteligencia interior israelí) y la Policía están llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre el terreno, y espero que las fuerzas del orden arresten a los alborotadores y los lleven ante la justicia lo antes posible", concluyó el mandatario su mensaje.

      El Ejército aseguró esta mañana que confiscó "varios vehículos" de los colonos, sospechosos de haber sido utilizados para desplazarse hasta el lugar, y que los entregó a la Policía israelí junto con otras pruebas para la "investigación abierta sobre los hechos", aunque no se llevó a cabo ningún arresto.

      Los incidentes se producen mientras continúa el asedio de tres viviendas palestinas en esa localidad por parte de colonos israelíes, que se prolonga ya durante 21 días, según Wafa.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Netanyahu condena incursión de colonos israelíes en Qusra
      Netanyahu condena incursión de colonos israelíes en Qusra

      Netanyahu condena incursión de colonos israelíes en Qusra

      SLP

      EFE

      El Ejército israelí confiscó vehículos y realiza investigaciones para detener a los responsables

      Ataque ruso en depósito cerca de Kiev deja 37 muertos
      Ataque ruso en depósito cerca de Kiev deja 37 muertos

      Ataque ruso en depósito cerca de Kiev deja 37 muertos

      SLP

      El Universal

      Zelensky impulsa producción de drones para responder ataques y proteger Kiev y Chernihiv.

      León XIV envía ayuda financiera para Nepal tras inundaciones
      León XIV envía ayuda financiera para Nepal tras inundaciones

      León XIV envía ayuda financiera para Nepal tras inundaciones

      SLP

      El Universal

      Caritas Nepal, bajo el Vicariato Apostólico, coordina la entrega de alimentos y refugio tras el desastre.

      Sigue el difícil rescate en Nepal
      Sigue el difícil rescate en Nepal

      Sigue el difícil rescate en Nepal

      SLP

      AP

      Sube cifra de muertos por la inundación en frontera entre Nepal y China a casi 600 personas