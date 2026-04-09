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American Airlines anuncia regreso a Venezuela con vuelos diarios

El servicio será operado por Envoy con aeronaves Embraer 175, tras obtener aprobaciones gubernamentales y controles de seguridad.

Por El Universal

Abril 09, 2026 02:04 p.m.
A
American Airlines anuncia regreso a Venezuela con vuelos diarios

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- La aerolínea estadounidense

American Airlines
restablecerá el servicio sin escalas entre Estados Unidos y Venezuela

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, a partir del próximo 30 de abril.
La aerolínea informó que una vez que se completen todas las aprobaciones gubernamentales y los controles de seguridad, planifica ofrecer un servicio diario sin escalas entre Miami (MIA) y Caracas (CCS), operado con aeronaves Embraer 175.
El servicio será operado por Envoy, una subsidiaria de propiedad total de American Airlines Group.
"American fue la primera aerolínea en anunciar planes para reiniciar el servicio hacia Venezuela y nos alienta el progreso que hemos logrado con ambos gobiernos", declaró Nate Gatten, vicepresidente ejecutivo de American Eagle, Bienes Raíces Corporativos y Asuntos Gubernamentales.
"Agradecemos los esfuerzos del secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy; del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; y de toda la administración para ayudarnos a conectar de nuevo a Estados Unidos con Venezuela. Nuestro regreso no sería posible sin esta sólida alianza", destacó.
"El centro de operaciones de American en Miami es la principal puerta de entrada de Estados Unidos hacia América Latina y nuestro servicio a Venezuela es una parte clave de nuestra historia y de nuestro futuro", señaló Nat Pieper, vicepresidente senior comercial de American.
"Nuestro compromiso de conectar a Venezuela con Estados Unidos se extiende por más de 30 años, y esperamos con entusiasmo las nuevas oportunidades para el comercio y el fortalecimiento de los lazos con familiares y amigos que nuestro servicio hará posible."
Americaninició operaciones en Venezuela en 1987 y fue la aerolínea estadounidense líder en el país antes de suspender su servicio en 2019.

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