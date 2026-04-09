American Airlines anuncia regreso a Venezuela con vuelos diarios

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- La aerolínea estadounidense

restablecerá el servicio sin escalas entre

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, a partir del próximo 30 de abril.La aerolínea informó que una vez que se completen todas las aprobaciones gubernamentales y los controles de seguridad, planifica ofrecer unsin escalas entre, operado con aeronaves Embraer 175.El servicio será, unade propiedad total deGroup.fue la primera aerolínea en anunciar planes para reiniciar el servicio hacia Venezuela y nos alienta el progreso que hemos logrado con ambos gobiernos", declaró, vicepresidente ejecutivo deEagle, Bienes Raíces Corporativos y Asuntos Gubernamentales."Agradecemos los esfuerzos del secretario de Transporte de Estados Unidos,; del secretario de Estado de Estados Unidos,; y de toda la administración para ayudarnos a conectar de nuevo a Estados Unidos con Venezuela. Nuestro regreso no sería posible sin esta", destacó."Eldeenes la principal puerta de entrada de Estados Unidos hacia América Latina y nuestro servicio a Venezuela es una parte clave de nuestra historia y de nuestro futuro", señaló, vicepresidente senior comercial de"Nuestrode conectar a Venezuela con Estados Unidos se extiende por, y esperamos con entusiasmo laspara el comercio y el fortalecimiento de los lazos con familiares y amigos que nuestro servicio hará posible."en Venezuela eny fue la aerolínea estadounidense líder en el país antes de suspender su servicio en 2019.