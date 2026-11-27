¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

ISLAMABAD (AP) — Pakistán y Turquía prometieron apoyar a Arabia Saudí contra los ataques en curso de los rebeldes hutíes cuando las tres naciones sostuvieron conversaciones el viernes en el marco de un pacto trilateral de defensa, que considera que un ataque contra cualquiera de sus miembros lo es contra los tres.

Funcionarios de defensa y militares sostuvieron conversaciones de más de dos horas en Islamabad para discutir los acontecimientos en Oriente Medio y prometieron respaldar los esfuerzos diplomáticos para aliviar las tensiones regionales, indicaron funcionarios paquistaníes.

El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, dijo en declaraciones televisadas que la reunión acordó seguir apoyando los esfuerzos destinados a la desescalada de las tensiones regionales y alentar la resolución pacífica de disputas mediante el diálogo y la diplomacia.

Dar añadió que las tres partes reiteraron su condena de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, que han tenido como objetivo a civiles e infraestructura civil en el reino de Arabia Saudí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las tres partes reafirmaron su apoyo al reino "en salvaguardar su seguridad, soberanía e integridad territorial" en virtud del pacto de defensa, dijo Dar.

Pakistán y Turquía afirman que pacto tiene naturaleza puramente defensiva

Las banderas verdiblancas de Pakistán decoraban la ruta por Islamabad junto a las rojas de Turquía y las verdes de Arabia Saudí cuando los vehículos que transportaban a los delegados avanzaban por Islamabad bajo estrictas medidas de seguridad.

La reunión del viernes de la Comisión Estratégica, Política y de Defensa se enmarca en el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca, que fue firmado en agosto en la ciudad santa saudí por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, el príncipe heredero del reino, Mohammed bin Salman, y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Autoridades turcas han señalado que Ankara está considerando enviar asistencia militar a Arabia Saudí, pero insisten en que el acuerdo de La Meca es defensivo y que no se desplegarán tropas turcas para combatir en Yemen ni para atacar a los hutíes.

Pakistán ha aclarado que el pacto tiene una naturaleza puramente defensiva y no está dirigido contra ningún país, incluido Irán, y que refleja un deseo compartido de reforzar la cooperación estratégica en materia de seguridad.

Por su parte, Erdogan aprobó formalmente el acuerdo entre los tres países, con lo que completó el proceso de ratificación del pacto de defensa, según el Diario Oficial de Turquía el viernes.

A principios de mes, los legisladores aprobaron el acuerdo por 279 votos a favor y 119 en contra en el Parlamento turco de 600 escaños, pese a las objeciones de los partidos de la oposición, que sostienen que el pacto podría arrastrar a Turquía a guerras regionales y poner a sus soldados en peligro.

Las tres naciones quieren ver fin a la guerra en Irán

En Ankara, autoridades turcas señalaron que el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan; el ministro de Defensa, Yasar Guler; y el jefe militar, el general Selcuk Bayraktaroglu, participarán en la reunión. Indicaron que Fidan reafirmará el compromiso de Turquía con el acuerdo y su "plena solidaridad" con Riad. También declarará inaceptables los ataques hutíes que tienen como objetivo a civiles e infraestructura civil y amenazan la seguridad regional.

Fidan también subrayará la importancia de buscar una resolución diplomática al conflicto entre Estados Unidos e Israel por un lado e Irán por el otro, y de garantizar una navegación segura a través del estrecho de Bab al-Mandeb, según un funcionario que solicitó el anonimato para hablar sobre la agenda de la reunión.

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Muhammad Asif; Dar; y el jefe del ejército, el mariscal de campo Asim Munir, asistieron a la reunión. De Arabia Saudí, estuvieron presentes el ministro de Defensa, Khalid bin Salman; el ministro de Relaciones Exteriores, el príncipe Faisal bin Farhan; y el jefe del ejército.

Asif ha declarado que Pakistán utilizará "cualquier medio disponible" para defender a Arabia Saudí de ataques hutíes.

Pakistán también trabaja con países de Oriente Medio, incluido Qatar, para instar a Estados Unidos e Irán a volver a la mesa de negociaciones con el objetivo de poner fin al conflicto. Pakistán había mediado en junio un acuerdo provisional entre ambas partes.

Las autoridades declararon feriado local en Islamabad para reducir los desplazamientos como parte de las medidas de seguridad. La policía de tránsito anunció desvíos y recomendó a los conductores utilizar rutas alternativas para facilitar la circulación de las delegaciones extranjeras.

Durante una reunión previa en Riad, las tres partes se comprometieron a implementar de inmediato lo que describieron como sus compromisos de defensa colectiva, incluidos arreglos para el despliegue rápido de fuerzas y capacidades militares acordadas en Arabia Saudí.

Según el acuerdo, la secretaría del grupo se ha establecido en Arabia Saudí y el general paquistaní retirado Nauman Mahmood ha sido seleccionado como el primer secretario general.

El pacto tiene una validez de 10 años, tras lo cual los integrantes tendrían que avisar con tres meses de antelación antes de retirarse.