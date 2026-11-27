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KIEV, Ucrania (AP) — El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy manifestó frustración por la postura de Estados Unidos hacia el mandatario ruso Vladímir Putin, en la más reciente señal del incremento de las tensiones entre Kiev y Washington justo cuando surge una incógnita sobre los futuros compromisos financieros de Europa con Ucrania.

En una entrevista con la BBC emitida el viernes, Zelenskyy subrayó que quiere que la Casa Blanca ejerza más presión sobre Putin para que detenga su invasión de Ucrania, que comenzó hace casi cinco años y continúa pese a los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump por negociar un acuerdo de paz.

El mandatario ucraniano calificó de "extraño" que Trump llamara "mi amigo" a Putin en una cumbre reciente en China, porque el ruso es "un agresor y un asesino".

"Él no puede ser un amigo", declaró Zelenskyy a la cadena británica en Kiev, y lo comparó con que Adolf Hitler fuera visto como un amigo en la Segunda Guerra Mundial.

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Trump volvió a defender el jueves sus comentarios sobre su relación con Putin.

"Queremos llegar a un acuerdo. Queremos detener las muertes", argumentó Trump. "Yo podría entrar y decir: '¡No me gustas!' y entonces tenemos el mismo problema que tenemos con Zelenskyy y Putin".

Al hablar con reporteros en Mar-a-Lago, añadió: "El mayor problema con ese acuerdo es el hecho de que tienes a dos líderes que realmente se odian entre sí".

Por su parte, Putin hizo gala del poderío militar del país con una visita a la ceremonia de izamiento de la bandera del nuevo submarino nuclear Perm en Severodvinsk, en la región de Arcángel, al noroeste de Rusia. El Perm es el primer submarino multipropósito capaz de transportar misiles de crucero hipersónicos Zircon, según declaró Putin el año pasado.

El Kremlin considera "insultante" el comentario de Zelenskyy

La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra, acusándolo de ser responsable personalmente de los secuestros de niños ucranianos. Pero el gobierno de Trump ha impuesto amplias sanciones a la CPI como parte de su campaña para desmantelar el tribunal por investigaciones sobre Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel.

El Kremlin ha señalado que Rusia tampoco reconoce a la CPI y considera sus decisiones "legalmente nulas". El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en 2023 calificó la medida del tribunal contra Putin de "indignante e inaceptable".

Al hablar el viernes sobre la entrevista con la BBC, Peskov dijo que Zelenskyy estaba "insultando a su homólogo", lo que demuestra que el presidente ucraniano "no está dispuesto a seguir el camino de un acuerdo de paz".

Los comentarios de Zelenskyy se emitieron un día después que Jared Kushner, yerno de Trump y enviado estadounidense que intenta mediar para poner fin a la guerra, alabara a Putin por ser un "gran maestro" de la política, y semanas después que el socio de Kushner en los esfuerzos de paz, Steve Witkoff, lo describiera como un "humanitario".

La invasión de Moscú ha matado a cientos de miles de soldados y a miles de civiles ucranianos. También originó duras sanciones contra Rusia y aisló diplomáticamente a Putin en Occidente antes que Trump retomara la relación.

Al mismo tiempo, Zelenskyy se ha quejado de que el Pentágono no está entregando a Ucrania misiles Patriot ya pagados que podrían detener los misiles balísticos de Rusia, y de que la versión de grado militar del servicio de internet satelital Starlink, de SpaceX, que es la columna vertebral de las operaciones con drones y de las comunicaciones de Ucrania, no está funcionando correctamente.

Anteriormente, Europa prometió ayudar a Ucrania a repeler la invasión de Rusia. Pero los mandatarios de la Unión Europea no lograron alcanzar un consenso el jueves tras tensas conversaciones sobre un nuevo préstamo de 49.000 millones de dólares para las necesidades económicas y militares del país el próximo año.

Las elecciones que se celebrarán en la UE los próximos 12 meses podrían amplificar la influencia de partidos reacios a enviar más dinero a Ucrania y podrían erosionar el apoyo del continente.

Niños ucranianos regresan en operación mediada por Melania Trump

Un autobús llegó el viernes a la frontera norte de Ucrania en la región de Cherníhiv, y un niño de 8 años salió corriendo de él.

"¡Mamá!", gritó entre la multitud. Su madre, Alina Sydorenko, estaba allí para reunirse con él después de casi cinco años separados.

Ella lo abrazó con fuerza y él seguía diciendo: "Madre, madre".

El niño era uno de nueve menores ucranianos que regresaron el viernes desde Rusia y desde territorios de Ucrania ocupados por Rusia.

"Quiero mostrarle todo lo que se perdió y le fue arrebatado", dijo Sydorenko.

Algunos de los niños habían perdido a sus padres, que murieron en territorio ocupado. Sus familiares los recibieron al bajar del autobús.

Zelenskyy anunció la más reciente operación Bring Kids Back UA en redes sociales, agradeciendo a la primera dama estadounidense Melania Trump por su papel en la mediación de recientes reunificaciones en tiempos de guerra, que hasta ahora han llevado a 43 niños de regreso a casa, indicó la Casa Blanca el miércoles.

En total, Ucrania ha logrado hasta ahora traer de vuelta a 2.875 niños, según Zelenskyy.

"Recordamos a todos y cada uno de ellos. Estamos haciendo todo lo que podemos para encontrarlos y devolverlos a sus familias", dijo.

Jefe diplomático de Kiev busca disipar preocupaciones por ataque en Libia

Ucrania está decidida a seguir luchando por su independencia, según autoridades de Kiev, y ha lanzado audaces ataques contra activos rusos.

Sin embargo, la reciente operación contra un buque de la Marina rusa atracado en un puerto de Libia encendió alarmas en Europa y Washington ante el temor de que la guerra pueda expandirse y arrastrar a otros países.

En un aparente intento de desactivar las tensiones, el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiha, indicó que conversó por teléfono con su homólogo libio Al-Taher Al-Baour para informarle que Kiev no tenía intención de arrastrar a Libia a la guerra.

Sybiha señaló en comentarios publicados en X a última hora del jueves que reafirmó el apoyo de Kiev a la soberanía de Libia y a los esfuerzos por reunificar el país.

Rusia lanzó casi 300 ataques aéreos por semana en noviembre

El incesante bombardeo aéreo entre Rusia y Ucrania se ha intensificado en las últimas semanas.

Rusia realizó alrededor de 300 ataques aéreos por semana hasta el 20 de noviembre contra la infraestructura civil de Ucrania, según el Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), que monitorea la violencia.

Zelenskyy advirtió el jueves de la cercanía de un gran ataque ruso.

Las defensas aéreas ucranianas interceptaron 110 de los 155 drones rusos lanzados durante la noche del viernes, incluidos 51 tipo Shahed propulsados por reactor, según la fuerza aérea ucraniana. Se registraron impactos en 27 puntos de toda Ucrania, indicó.

Los ataques tuvieron como objetivo infraestructura ferroviaria, instalaciones energéticas, empresas civiles y edificios residenciales en nueve regiones ucranianas, y mataron al menos a una persona e hirieron a seis, informó el primer ministro ucraniano Serhii Koretskyi.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó el viernes que sus fuerzas interceptaron durante la noche 318 drones ucranianos sobre 10 regiones rusas y sobre Crimea, anexada ilegalmente.

Residentes en San Petersburgo reportaron explosiones en ocho distritos de la ciudad, publicó el medio ruso online Astra.

Además, 70 apartamentos en un edificio de varios pisos resultaron dañados en un ataque con drones contra el puerto del mar Negro de Novorossiysk, en la región rusa de Krasnodar, aseveraron autoridades locales el viernes.

Funcionarios señalaron que los ataques de Ucrania mataron al menos a dos personas e hirieron a otras seis.