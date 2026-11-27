Fallecen dos mujeres en aparatoso accidente
Conducían con rumbo de El Naranjo hacia Ciudad Valles
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- Dos mujeres perdieron la vida luego de que la camioneta en la que viajaban se estrelló contra un árbol en la carretera estatal Valles-Naranjo.
El percance sucedió durante la tarde de este jueves, en el lugar conocido como La Virgen, cerca del ejido Ampliación La Hincada, en Ciudad Valles.
Una camioneta Jeep blanca, con placas de circulación de San Luis Potosí, era conducida con dirección de El Naranjo hacia Ciudad Valles, cuando, por razones desconocidas, la conductora perdió el control del volante y se salió de la carretera, chocando contra un árbol.
Las dos mujeres que viajaban a bordo fallecieron al instante. Una fue identificada como Ma. Margarita Cuevas Medrano, de 52 años de edad, con domicilio en la colonia Las Granjas, mientras que la otra aún no ha sido identificada.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Choque de autobús deja cuatro heridos en Ébano
Huasteca Hoy
Socorristas y Protección Civil atendieron a los lesionados tras el accidente
Cuantiosos daños tras "carambola" en puente de Villa de Pozos
Pulso Online
Paramédicos de la Guardia Civil atendieron a los conductores involucrados, quienes solo presentaron golpes leves
Fallece motociclista embestido por autobús
Huasteca Hoy
El accidente ocurrió sobre la carretera Valles-Tamazunchale