¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Dos mujeres perdieron la vida luego de que la camioneta en la que viajaban se estrelló contra un árbol en la carretera estatal Valles-Naranjo.

El percance sucedió durante la tarde de este jueves, en el lugar conocido como La Virgen, cerca del ejido Ampliación La Hincada, en Ciudad Valles.

Una camioneta Jeep blanca, con placas de circulación de San Luis Potosí, era conducida con dirección de El Naranjo hacia Ciudad Valles, cuando, por razones desconocidas, la conductora perdió el control del volante y se salió de la carretera, chocando contra un árbol.

Las dos mujeres que viajaban a bordo fallecieron al instante. Una fue identificada como Ma. Margarita Cuevas Medrano, de 52 años de edad, con domicilio en la colonia Las Granjas, mientras que la otra aún no ha sido identificada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí