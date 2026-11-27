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Ana Elisa N., exfuncionaria de la Auditoría Superior del Estado (ASE), fue detenida el mediodía del miércoles, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal. Extraoficialmente, la captura estaría relacionada con la falsificación de documentos usados en un presunto fraude superior a dos millones de pesos para lograr un finiquito mayor al que le correspondía tras ganar una demanda laboral a la dependencia.

Detalles confirmados de la detención

Una consulta al sistema del RND arrojó que la exfuncionaria del ahora Instituto de Fiscalización Superior del Estado fue detenida el miércoles pasado a las 11:49 horas. El reporte ofrece una descripción del físico y la indumentaria de la detenida.

Señala que fue aprehendida por agentes de la Policía Ministerial de Investigación y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado. Aunque el documento federal señala que la ubicación actual de la detenida es la oficina de la Dirección General de Métodos de Investigación de la Coordinación de Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la FGE, el delito por el que fue capturada no aparece en el reporte.

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Contexto y antecedentes del caso

Extraoficialmente, se pudo saber que el motivo de la detención fue una denuncia presentada por la entonces ASE, por presunta falsificación de documentos que ayudaron a cometer un fraude. La detenida era funcionaria del área de Registro y Control Patrimonial de la ASE y fue despedida tras la reestructuración realizada en ese órgano fiscalizador luego del escándalo de la "Ecuación Corrupta".

En 2019 fue despedida, por lo que promovió un laudo. Durante el juicio, presentó un documento que respaldaba un presunto ascenso laboral. Obtuvo una sentencia favorable que, gracias a ese documento, le garantizó una indemnización millonaria. La entonces ASE inició una querella por falsificación, por la que ahora fue detenida.