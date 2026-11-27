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El cierre de la planta de la empresa JNM de México SLP, S.A. de C.V. genera un complejo escenario de incertidumbre industrial, laboral y jurídica en la entidad, advirtió el abogado Jorge Chessal Palau.

A través de un informe elaborado por el jurista, indicó que las recientes protestas de transportistas y prestadores de diversos servicios proporcionados a la firma de origen canadiense por presuntos adeudos cobran una dimensión crítica al contrastarse con la quiebra declarada en abril de 2025 de dos sociedades canadienses históricamente vinculadas al corporativo y con el cierre previo de una planta en Estados Unidos.

Las manifestaciones se han registrado en la planta de la empresa que se ubica en el Parque Logistik II en el municipio de Villa de Reyes.

El reporte enfatiza que la evidencia pública disponible sobre el caso no demuestra por sí misma una insolvencia legal declarada en México, fraude ni una relación causal directa con los procesos extranjeros, sí justifica una alerta de alto riesgo por la posible pérdida de capacidad de cobro, la interrupción en la cadena de suministro y el destino incierto de los activos industriales en territorio potosino.

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Las manifestaciones realizadas los pasados 23 y 24 de noviembre, indica Chessal Palau. reflejan un impacto directo en la liquidez de pequeñas y medianas empresas potosinas que ya asumieron costos operativos para sostener la actividad de la planta automotriz.

Entre otros proveedores reclamantes, están empresas de servicios auxiliares: transporte de carga y de personal, alimentación industrial, mantenimiento de maquinaria y arrendadores.

Las cifras recabadas a partir de declaraciones de los afectados, y que el informe aclara que no son saldos auditados ni reconocidos judicialmente, arrojan una suma de entre 5.6 y 5.8 millones de pesos.

A la preocupación por el impago, el informe agrega que existen testimonios públicos sobre supuestas ofertas de liquidación de apenas alrededor del 10 por ciento del adeudo para ciertos proveedores, así como versiones sobre el retiro de maquinaria, la suspensión de operaciones, un presunto aseguramiento y posterior liberación de las instalaciones, y la posibilidad de que el negocio continúe bajo una razón social distinta.

Hasta el corte del análisis, no se había identificado un comunicado oficial de la empresa que controvierta los montos o aclare su situación operativa.

El reporte revela que la empresa matriz, el corporativo JNM, dedicado a la fabricación de herramientas y componentes metálicos para la industria automotriz, ha atravesado una severa contracción en Norteamérica, que obligó al cierre de una planta en Kentucky, Estados unidos, con la pérdida de aproximadamente 65 empleos de tiempo completo.

En Canadá, agrega, otras dos plantas del grupo presentaron avisos de intención para formular una propuesta a sus acreedores en ese país y finalmente fueron declaradas en quiebra.

En México, además de la planta potosina, existe otra en Arteaga, Coahuila, también en presuntos problemas financieros, pero de las cuales, puntualiza el reporte, no está confirmado quiénes son los accionistas actuales de las filiales mexicanas ni si estas formaron parte del perímetro de la venta judicializada en Canadá.

Chessal Palau expone que el caso genera incertidumbre laboral, aunque reconoce que en San Luis Potosí permanece en un terreno de exposición potencial de alto alcance, pero aún indeterminado.

También señala posibles sobre afectaciones al empleo indirecto de las empresas transportistas, de alimentos y de mantenimiento, así como en la recaudación y la dinámica productiva regional.

El cierre de la empresa podría implicar un riesgo para la cadena de proveeduría local y la generación de incertidumbre sobre los derechos y adeudos de los empelados y acreedores y trabajadore de la empresa ante una eventual retirada de la compañía.