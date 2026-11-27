¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En la colonia Los Magueyes, cuatro personas, una de ellas menor de edad, armadas con una cachimba fueron detenidas por allanamiento a un domicilio, por elementos de la Guardia Municipal de la capital.

Fue el mismo propietario del inmueble quien solicitó la intervención policial para proceder legalmente, ya que, además de allanamiento, los detenidos causaron daños en el lugar.

A través de un reporte del C4 Municipal, los agentes municipales se dirigieron a la calle Palmito de la mencionada colonia, ya que reportaban la presencia de cuatro masculinos al interior de un inmueble, mismos que no contaban con el permiso del propietario para haber ingresado.

De acuerdo con el reporte policial, al llegar al lugar, los oficiales notaron dos boquetes en el inmueble y luego de la autorización del dueño, ingresaron al lugar, localizando a cuatro hombres.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El dueño del inmueble indicó no conocer a ninguno de ellos y querer proceder legalmente, fue entonces que uno de ellos se identificó como menor de edad, activando los protocolos correspondientes para su tratamiento.

En tanto, se le dio lectura de los derechos que asisten como personas detenidas a quienes dijeron llamarse Roberto "N" de 21 años, Alan "N" de 18 años y Jonathan "N" de 26 años. Cabe señalar que en el lugar fue encontrada un arma de fabricación casera tipo metralleta en color negro, que era portada por uno de los detenidos, misma que fue embalada como indicio para ser presentada a la autoridad ministerial.

Finalmente, los asegurados fueron llevados al área de Justicia Cívica para una certificación médica y ser puestos a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.