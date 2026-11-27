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El conductor de una camioneta resultó herido de gravedad, luego de chocar por alcance contra un camión de pasajeros, cuando ambos vehículos circulaban por la carretera federal ´49 a Zacatecas, a la altura de la comunidad La Parada, en Ahualulco.

Fue cerca de las cinco de la tarde de este jueves, en que una camioneta Tacoma tipo pick up de color blanco circulaba por la carretera referida en dirección a San Luis, sobre el piso mojado por la lluvia que se dejaba sentir en esos momentos.

Fue a la altura de la comunidad mencionada, en que el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma chocó de frente contra la parte posterior del camión de pasajeros de la empresa Potosinos, color blanco con amarillo y número económico 24.

Al momento del hecho, el chofer del camión realizaba maniobra de vuelta a la derecha sobre un retorno que se ubica frente al parador de la comunidad.

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Por el fuerte impacto, la camioneta acabó destrozada totalmente de la parte frontal y en el interior de la cabina quedó prensado el conductor, siendo atendido por paramédicos de los Servicios de Emergencia de Mexquitic de Carmona que llegaron a prestarle ayuda.

Como las lesiones que presentaba eran de gravedad, de inmediato se le trasladó a un hospital de la capital para que recibiera atención médica.

Agentes de la Policía Municipal de Mexquitic abanderaron el sitio del accidente en espera de que arribaran elementos de la Guardia Nacional para que se hicieran cargo de tomar conocimiento, y que las unidades participantes fueran enviadas a una pensión para los trámites legales.