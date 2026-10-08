Arco Trump pondría en riesgo a los vuelos

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WASHINGTON.- El sindicato que representa a miles de auxiliares de vuelo manifestó el miércoles que tiene preocupaciones de seguridad sobre el arco de triunfo propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, que estaría en la aproximación final al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

La presidenta de la Asociación de Auxiliares de Vuelo-CWA, Sara Nelson, señaló que el arco de 76 metros (250 pies) agrava múltiples preocupaciones de seguridad que, según afirmó, no se han abordado tras el accidente de enero de 2025 sobre el río Potomac que dejó 67 muertos. Nelson también criticó el plan de Trump de convertir el arco en "un complejo militar de primera categoría" capaz de albergar drones y francotiradores, además de almacenar municiones.

Aunque el arco recibió una aprobación inicial de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, cuyos miembros fueron todos designados por el presidente Trump, un tres veteranos del ejército y un historiador de arquitectura presentaron una demanda con el argumento de que el proyecto necesita la aprobación del Congreso.