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Camila Fernández anuncia segundo bebé: emoción en Guadalajara

Camila eligió una canción de Vicente Fernández para compartir la noticia en el escenario.

Por El Universal

Octubre 07, 2026 05:53 p.m.
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Camila Fernández anuncia segundo bebé: emoción en Guadalajara
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      Camila Fernández no pudo contener las lágrimas al hablar sobre la próxima llegada de su segundo bebé, un anuncio con el que sorprendió a sus seguidores durante un reciente concierto en Guadalajara, Jalisco.

      Camila Fernández anuncia embarazo en concierto en Guadalajara

      A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cantante y nieta de Vicente Fernández compartió su emoción en un encuentro con los medios de comunicación. "Se me brota la felicidad", expresó al recordar el momento en que se enteró de la noticia.

      Camila compartió que se trata de un bebé muy esperado: "Llega como una bendición de Dios".

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      Reacciones familiares y significado del anuncio

      La intérprete, casada con Francisco Barba, con quien ya tiene a su primogénita, Cayetana, además reveló que organizó una sorpresa especial para dar el anuncio a su familia sin levantar sospechas y prometió publicar el video de las reacciones en sus redes sociales en los próximos días. "Se van a atacar de la risa. Mi papá feliz, mi mamá y todos. La reacción estuvo muy bonita", adelantó.

      Durante el encuentro, Camila también explicó el significado detrás de haber elegido "Hermoso cariño", popular tema de su abuelo Vicente Fernández, para revelar su embarazo en el escenario, señalando que es una canción que ha pasado de generación dentro de la dinastía Fernández.

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