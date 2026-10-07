IMSS lanza modalidad 10 para afiliación voluntaria de independientes

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece diversas opciones de afiliación para garantizar el derecho a la salud y al retiro en el país.

Dentro del marco normativo nacional destacan esquemas como la Ley del Seguro Social de 1973 (aplicable a quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997) y la Ley de 1997 (enfocada en cuentas individuales administradas por Afores).

IMSS modalidad 10: mecanismo para trabajadores independientes

A la par de estas normativas tradicionales, la Modalidad 10 surge como un mecanismo simplificado de incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio, diseñado para que las personas que trabajan por su cuenta accedan a la seguridad social integral.

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De acuerdo con información oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Modalidad 10 es un programa de aseguramiento voluntario que permite a los trabajadores independientes cotizar de forma directa ante la institución. Al realizar una aportación mensual calculada con base en los ingresos reales que declara el asegurado, la persona obtiene los mismos derechos que un empleado bajo relación laboral subordinada.

Cobertura y aportaciones en modalidad 10

Este esquema otorga una cobertura completa que incluye los cinco seguros del Régimen Obligatorio: Riesgos de Trabajo; Enfermedades y Maternidad; Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; así como Guarderías y Prestaciones Sociales.

Adicionalmente, el portal institucional del IMSS señala que el asegurado tiene la opción de realizar aportaciones del 5% al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), lo que habilita la capacidad de ahorro en la subcuenta de vivienda y el acceso a créditos hipotecarios.

Según estimaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social y dependencias laborales oficiales, el costo de la Modalidad 10 no es una tarifa fija, sino que se determina directamente con base en el Salario Base de Cotización (SBC) que declara el trabajador.

El rango de cotización oscila entre un salario mínimo y un límite máximo equivalente a 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

En términos generales, la aportación mensual representa un porcentaje aproximado de entre el 18% y el 30% del ingreso declarado, variando en función de la actividad económica, la zona geográfica del país y la inclusión opcional de las aportaciones al Infonavit.

El organismo estatal dispone de una calculadora digital en su portal donde cada usuario simula el monto exacto antes de realizar el pago correspondiente, el cual debe saldarse de forma anticipada a más tardar el día 20 de cada mes para mantener la cobertura activa.

Según datos e indicaciones de la Subsecretaría de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), este esquema beneficia a profesionales que prestan servicios por honorarios, comerciantes, artesanos, conductores de plataformas digitales e incluso a mexicanos que residen y laboran en el extranjero, pero desean mantener cotizaciones dentro del territorio nacional.

La protección se extiende a los beneficiarios legales del titular (cónyuge o concubino, hijos y padres), quienes reciben atención médica, farmacéutica e intervenciones hospitalarias.

Para realizar el trámite de incorporación, el interesado debe presentar los siguientes documentos:

- Clave Única de Registro de Población (CURP).

- Número de Seguridad Social (NSS).

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

- Identificación oficial vigente y comprobante de domicilio.

- Correo electrónico personal.

El proceso de registro se efectúa a través del portal digital del IMSS o de forma presencial en las subdelegaciones correspondientes. Con este mecanismo, el Estado mexicano busca reducir la informalidad laboral y garantizar la protección social a sectores independientes.