Raúl Tala Rangel rompe el silencio tras errores contra EU

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- Después de perder contra Chile (2-0) en Los Ángeles, la Selección Mexicana rompió filas y los jugadores regresaron a sus respectivas ciudades para reportar con sus equipos y continuar sus actividades cotidianas en Liga MX y el resto de ligas.

Raúl Tala Rangel responde a críticas tras errores contra Estados Unidos

Durante la tarde del miércoles, Raúl 'Tala' Rangel aterrizó en Guadalajara, Jalisco y rompió el silencio sobre sus errores en la derrota contra Estados Unidos.

El portero de las Chivas fue el máximo responsable de la goleada sufrida en Glendale, Arizona, contra el acérrimo rival, al equivocarse de manera insólita en los primeros dos goles estadounidenses. Su actuación provocó que un sector de la prensa lo critique y que en redes sociales la afición se manifieste en su contra. De hecho, en el propio estadio sucedió, con abucheos cada vez que tocaba el balón y el grito homofóbico prohibido por la FIFA en cada uno de sus despejes.

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Respaldo institucional a Raúl Tala Rangel

A pesar de la reprobación del público, referentes del Tri lo defendieron como Johan Vásquez y el propio entrenador Rafael Márquez, quien aseguró que tienen confianza plena en el "Tala".

En su llegada a suelo tapatío, donde se espera que pueda reintegrarse rápidamente al equipo dirigido por Gabriel Milito para jugar el Clásico contra el Atlas este fin de semana, el portero mundialista fue cuestionado sobre su estado de ánimo.

"Al final de cuentas estoy tranquilo, es parte de una profesión y de la vida misma, yo creo que se ha hecho mucho escándalo más de lo que es, al final de cuentas a todos nos pasa, todos nos hemos equivocado y simplemente me quedo con eso", mencionó el "Tala".

Finalmente, se despidió agradeciendo el apoyo que recibió por parte del director técnico del Tri.

"Si, desde luego fue un respaldo y se aprecia por parte de tu director técnico", agregó.