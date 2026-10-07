Muere referí "El Búho" durante función de lucha libre

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PACHUCA, Hgo., octubre 7 (EL UNIVERSAL).- El réferi Gerardo N., conocido como "El Búho", murió la noche de ayer martes durante una función de lucha libre en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, luego de participar en el combate como parte del espectáculo y recibir algunos golpes del luchador conocido como El Hijo de Fishman.

Detalles confirmados

La Procuraduría de Justicia dio a conocer que los hechos se registraron durante la función de lucha libre y ahí se detuvo el presunto responsable y fue opuesto a disposición de esta dependencia.

Se explicó que "El Búho" intervino en el combate y, en un momento determinado, ya no se levantó. Tras algunos minutos, los participantes detuvieron el enfrentamiento y solicitaron el apoyo de los paramédicos.

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Acciones de la autoridad

Después de que se constató que no presentaba signos vitales, al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Mineral de la Reforma, quienes detuvieron a J. A. N., conocido como El Hijo de Fishman, señalado como presunto responsable.

El luchador fue puesto a disposición del Ministerio Público por hechos posiblemente constitutivos del delito de homicidio culposo.

Esta clasificación del delito responde a que los hechos ocurrieron durante un espectáculo deportivo de lucha libre. Se espera que se realice la audiencia en la que se determine su situación jurídica.