El Premio Nobel no viajará a México; participará con efecto holograma

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El Premio Nobel no viajará a México para participar en la Feria Internacional del Libro (FIL) Monterrey debido a "causas de fuerza mayor".

Jean-Marie Gustave Le Clézio ofrecerá conferencia holograma en México

A pesar de la cancelación de su visita presencial, el narrador mantendrá su conferencia magistral en homenaje a Alfonso Reyes, la cual dictará desde Francia a través de tecnología de efecto holograma.

Le Clezio se mantiene como uno de los invitados más destacados del evento, y la transmisión en vivo se realizará el domingo 11 de octubre, a las 12 horas.

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"La participación de Jean-Marie Gustave Le Clezio, Premio Nobel de Literatura cambia de fecha y formato. Su encuentro con la Feria Internacional del Libro Monterrey sigue en pie. Le Clezio ofrecerá su conferencia en homenaje a Alfonso Reyes desde Francia, a través de una experiencia tecnológica con efecto holograma implementada por el Tecnológico de Monterrey", ha comunicado la FIL Monterrey a través de sus redes sociales.

Tec Monterrey implementa tecnología holograma para conferencia

La institución señala que personal del Tec viajará a Francia para hacer posible esta experiencia tecnológica y conectar al Premio Nobel con sus lectores en Monterrey a miles de kilómetros de distancia.

"Una experiencia única que hay que presenciar para creer", apunta la FIL.

La conferencia de Le Clezio mediante la tecnología profesor holograma, que es una proyección bidimensional con efecto holograma ---una tecnología que el Tecnológico de Monterrey utiliza desde 2023--, se realizará el domingo 11 de octubre, a las 12 horas, se trata de una conferencia magistral en la que se abordará el vínculo entre literatura y realidad en referencia a la práctica de la historia e imaginación en Alfonso Reyes.

Jean-Marie Gustave Le Clézio, uno de los novelistas franceses más celebrados y leídos de la actualidad.

Nació en Niza en 1940, donde realizó sus estudios y se doctoró en letras por el Collège Littéraire Universitaire, pero su interés por distintos temas y realidades, y su vida nómada, lo ha llevado a transitar entre Asia y América.

Vivió en México entre 1970 y 1992.

En 1980, obtuvo el Premio Paul Morand por Desierto.

En 2008 vio reconocida toda su trayectoria al recibir el Premio Nobel de literatura.

Entre su obra que alcanza los 40 títulos, destacan "El diluvio", "La cuarentena", "El pez dorado", "El africano" y "La música del hambre".