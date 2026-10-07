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Fallece mujer de 87 años tras desalojo que causó protestas

El desalojo de la mujer de 87 años motivó protestas masivas y llevó al presidente a pedir elecciones anticipadas.

Por AP

Octubre 07, 2026 05:22 p.m.
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Fallece mujer de 87 años tras desalojo que causó protestas
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      MADRID (AP) — El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias el miércoles tras informarse de la muerte de María del Carmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo desató protestas en todo el país.

      Condolencias y reacciones oficiales

      Sánchez manifestó en una publicación en X que envía su cariño para la familia y los seres queridos de Maricarmen, y le envió un abrazo también para todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia.

      Hospitalización y acuerdo previo

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      Maricarmen, como se la conocía, había estado hospitalizada desde que fue sacada en camilla del apartamento donde había vivido durante siete décadas.

      Abascal debía regresar a casa en cuanto recibiera el alta, después de aceptar un acuerdo con la empresa propietaria de su vivienda.

      Su caso ha llevado a decenas de miles de personas a salir a las calles indignadas y ha hecho que el presidente del Gobierno pidiera elecciones anticipadas tras no lograr aprobar medidas para abordar la crisis de vivienda del país.

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