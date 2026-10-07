Maribel Guardia acude a Fiscalía para ampliar denuncia por muerte de su hijo

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Maribel Guardia confirmó que no ha recibido ninguna notificación sobre las supuestas medidas de protección a favor de Imelda Tuñón; sin embargo, de ser ciertas, aseguró que no dudaría ni un segundo en cumplirlas.

"Yo feliz, porque la verdad es que yo nunca busco hablar de esa persona. El no poder hablar me hace muy feliz", dijo la actriz en un reciente encuentro con la prensa.

La mañana de este miércoles, la costarricense y su esposo, Marco Chacón, acudieron a la Fiscalía de Homicidios para dar seguimiento a la carpeta de investigación que Maribel inició recientemente en relación con las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo, Julián Figueroa.

Maribel Guardia amplía denuncia y busca esclarecer hechos

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A su salida, evitó dar cualquier tipo de detalles sobre las diligencias. No obstante, afirmó que lo que buscan es que se esclarezcan los hechos.

"Yo no quisiera que nadie estuviera perjudicado con esto, pero sí hay demasiados hechos de por medio que yo quisiera que se aclararan. Eso es todo", agregó.

El proceso legal se desarrolla mientras continúa el conflicto entre Guardia y su exnuera, mismo que, reconoció, le ha impedido vivir plenamente su duelo.

"Lo de mi hijo es algo que yo ni siquiera he podido enfrentar como debe ser. Ha sido muy duro para mí no poder vivir el dolor de mi hijo con todas estas cosas que han pasado".

Quien si accedió a hablar fue el abogado de la también cantante, abogado de la actriz, Alonso Beceiro, quien explicó que la visita a la Fiscalía tuvo como objetivo aportar nuevos elementos a la investigación.

"Vino a ampliar su denuncia, a aportar los primeros elementos y a darle continuidad a este expediente para que se resuelva conforme a derecho", señaló.

Ante las preguntas sobre las posibles consecuencias legales para Imelda Tuñón y sobre si el proceso podría derivar en una investigación por homicidio, el abogado prefirió no adelantar información.

"Por el momento no vamos a comentar nada de eso", respondió.

Maribel Guardia espera volver a ver a su nieto

Guardia también habló sobre su nieto y, aunque confirmó que no conoce el paradero actual del menor, no pierde la esperanza de volver a verlo.

"Ojalá que algún día, por el bien del niño, porque también el niño tiene derecho a ver a su abuela. Ya no tiene ni abuelo paterno ni tiene papá, pues lo único que le quedaría del lado paterno soy yo y yo creo que él también tiene derechos", afirmó.

La actriz también expresó preocupación por las declaraciones recientes de Imelda sobre el lugar donde se encontraba el niño.

"Lo último que supe fue algo que ella externó, que estaba en una parte del mundo y eso me preocupaba. Lo ideal es que estuviera junto a su progenitora, porque es parte de que él esté bien", señaló.

Pese al conflicto legal y familiar que mantienen, Guardia insistió en que no desea que Tuñón resulte perjudicada.

"Lo juro por Dios que le deseo el bien siempre a ella porque en algún momento fue una parte muy importante de mi vida y siempre deseé el bien para ella", finalizó.