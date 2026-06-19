Atacan aeropuerto en Níger; 11 fallecidos

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Dakar, Senegal.- Hombres armados atacaron el jueves el aeropuerto principal de Niamey, la capital de Níger, matando a 11 soldados y dos civiles en un intercambio de disparos que también dejó 22 atacantes muertos, según informaron las autoridades.

El Ministerio de Defensa de Níger indicó en un comunicado que el ataque en Niamey fue frustrado y que se arrestó a 20 sospechosos junto con armas y municiones.

Testigos reportaron disparos y explosiones durante el ataque, y un periodista de The Associated Press señaló que tras la violencia se veía a soldados registrando a las personas en la carretera hacia el aeropuerto.

Varias horas después del ataque, la Agencia Nacional de Aviación Civil de Níger informó que las actividades en el aeropuerto regresaron a la normalidad.

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Níger, gobernado por una junta militar desde un golpe de Estado en 2023, ha tenido dificultades para contener la mortífera violencia yihadista que ha golpeado partes de la región del Sahel en África, incluidos los vecinos Burkina Faso y Mali, que también están bajo juntas militares.