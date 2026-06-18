México asegura liderato de grupo al vencer a Corea del Sur

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GUADALAJARA, Jal.- La Selección Mexicana ganó más que tres puntos frente a Corea del Sur (1-0) en el segundo partido de la fase inicial de la Copa del Mundo. Aseguró el primer lugar del Grupo A y por ende, mantendrá la localía y jugará los dieciseisavos de final en el estadio Ciudad de México. El primer objetivo se cumplió.

Si había un lugar para romper la maldición que tenía la Selección Mexicana en Mundiales fuera del Coloso de Santa Úrsula era aquí, en el hogar del equipo que juega con puros mexicanos. Por primera vez en 24 años, el combinado azteca ganó dos partidos consecutivos en una Copa del Mundo y, además, demostró que puede ganar sin mostrar su mejor versión.

El primer tiempo de la Selección Mexicana no fue bueno y la afición lo hizo saber con el abucheo que bajó de las tribunas al final de los 45 minutos. "El Vasco" apostó por tres cambios en su alineación titular. Edson Álvarez compartió la zaga central con Johan Vásquez, Jorge Sánchez tomó la lateral por derecha y Luis Romo debutó en esta Copa del Mundo en el mediocampo; en este nuevo esquema, al Tri le costó encontrar sintonía en el campo de juego.

Por momentos, Roberto Alvarado intercambió posiciones con Sánchez y se perdió el poco peligro que México generó. Las dos jugadas más amenazantes del conjunto azteca en la primera parte pasaron por los pies del Piojo; primero con un disparo que fue a las manos del portero y después, con un centro que cabeceó Julián Quiñones sin éxito. Para fortuna del Tri, los asiáticos tampoco encontraron la forma de hacer daño. La única vez que lo intentaron fue con un pase filtrado de Son Heung-Min a Seol Young-woo, pero el disparo salió elevado por uno de los costados de la portería de Raúl Rangel.

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El cambio de ánimo llegó al comienzo de la segunda mitad. Como sucedió contra Sudáfrica, un error de comunicación entre el portero rival y su defensa le abrió la puerta del gol a México. Esta vez, a Kim Seung-gyu se le escapó el balón de las manos tras estrellarse con su central Lee Gi-hyuk y Romo (50´) solamente empujó el balón hacia la red para anotar su primer gol en la Copa del Mundo y hacer estallar el estadio Guadalajara. Sobre el final, el público ovacionó al "Tala" tras atajar en la línea, de manera brillante y agónica, lo que pudo ser el empate coreano.

En su primer partido histórico en "la sede más mexicana", el Tri mantuvo el invicto y la ilusión de hacer historia se mantiene firme. Finalmente, los 45 mil 522 aficionados que se dieron cita en el estadio cambiaron los abucheos por festejos al ritmo del Cielito Lindo.

El siguiente sinodal será República Checa en el estadio Ciudad de México, donde los dirigidos por Javier Aguirre buscarán ganar por primera vez en su historia los tres partidos de la primera etapa y cerrar una fase de grupos histórica.