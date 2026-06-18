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Seguridad

Activan operativo vial en la glorieta González Bocanegra por triunfo de México

La concentración de aficionados obligó a implementar cierres anticipados y desvíos en avenidas cercanas

Por Redacción

Junio 18, 2026 09:50 p.m.
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Activan operativo vial en la glorieta González Bocanegra por triunfo de México
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) activó la noche de este jueves el operativo "Euforia" en las inmediaciones de la glorieta González Bocanegra, ante la concentración de aficionados que salieron a celebrar el triunfo de la Selección Mexicana.

      Como parte de las acciones preventivas, autoridades implementaron cierres viales anticipados en la zona para facilitar la movilidad peatonal y evitar incidentes durante los festejos.

      Elementos de Policía Vial mantienen presencia en la avenida Fray José de Arlegui y en los cruces con Himno Nacional y Venustiano Carranza, donde realizan labores de control vehicular y canalizan el tránsito hacia rutas alternas.

      La SSPC exhortó a los automovilistas a atender las indicaciones de los agentes y considerar vías alternas para evitar congestionamientos mientras se desarrollan las celebraciones.

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      El operativo permanecerá activo mientras continúe la afluencia de personas en la zona, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y mantener el orden vial.

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