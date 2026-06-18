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Detienen a dos hombres por presunto robo, daños y amenazas

Las capturas se realizaron en las colonias Villas del Morro y Valle de los Cactus

Por Redacción

Junio 18, 2026 09:28 p.m.
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Detienen a dos hombres por presunto robo, daños y amenazas
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      Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez en hechos distintos ocurridos en las colonias Villas del Morro y Valle de los Cactus, donde fueron señalados por su probable participación en delitos de robo a comercio, daños y amenazas.

      La primera intervención se registró en una papelería ubicada en Villas del Morro, donde el personal reportó la presunta sustracción de mercancía. Tras atender el llamado, los oficiales lograron asegurar a Francisco "N", de 32 años de edad, quien fue señalado como probable responsable de los hechos.

      En un segundo caso, agentes municipales acudieron a la colonia Valle de los Cactus luego de recibir un reporte por amenazas y daños ocasionados a un vehículo y al exterior de una vivienda. En el lugar fue detenido Jon "N", de 26 años, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

      Ambos individuos fueron puestos a disposición de la instancia competente, que determinará su situación legal conforme avancen las investigaciones.

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