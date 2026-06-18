Elye Wahi recibe autorización para jugar en Canadá en Mundial

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El delantero marfileño Elye Wahi, quien está siendo investigado por presuntos delitos relacionados con apuestas, recibió el jueves autorización para ingresar a Canadá para el partido de su selección en el Mundial contra Alemania, informó la federación marfileña de fútbol el jueves.

La federación había informado previamente que Wahi, de 23 años, no iba a poder viajar a Canadá, pero el jueves emitió un comunicado en el que señaló que ya se habían obtenido las autorizaciones necesarias.

Wahi fue titular en el ataque de Costa de Marfil en la victoria 1-0 ante Ecuador en Filadelfia el lunes. Los Elefantes se medirán a Alemania el sábado en Toronto, su segundo partido del torneo.

Taous Ait, portavoz del ministro de inmigración de Canadá, se negó a comentar sobre el caso, citando la necesidad de autorización de la persona involucrada.

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La liga francesa de fútbol informó el miércoles que se realizó "una cantidad inusual de apuestas" a nivel internacional sobre si Wahi recibiría una tarjeta amarilla durante un partido el 17 de mayo con el Niza. La liga francesa fue alertada por socios que monitorean los mercados de apuestas sobre una actividad sospechosa de apuestas a nivel internacional relacionada con el partido en casa de Niza contra Metz, que terminó en un empate 0-0 y en el que Wahi recibió una amarilla.

La liga francesa señaló que remitió esta información a las autoridades policiales y de juego pertinentes, así como a la Federación Francesa de Fútbol.

Consultada sobre si la policía interrogó a Wahi, la fiscalía de Marsella dijo a The Associated Press que "un futbolista profesional de 23 años, que compite en el campeonato de la Ligue 1 de Francia, fue arrestado el 29 de mayo de 2026 como parte de su investigación".

La fiscalía añadió que "la investigación se refiere a presuntos delitos de fraude organizado, corrupción deportiva organizada, receptación y lavado de dinero". El jugador fue interrogado mientras estaba bajo custodia policial y fue liberado sin quedar detenido.

Los representantes de Wahi no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La Federación Marfileña de Fútbol (FIF, por sus siglas en francés) afirmó que no ha sido notificada oficialmente "de ningún procedimiento judicial o administrativo" relacionado con Wahi. El organismo rector indicó que "ofrece todo su apoyo al jugador y reafirma su confianza en él".

"Elye Wahi sigue siendo un miembro importante de la selección nacional de Costa de Marfil", añadió.

Wahi se incorporó a préstamo al Niza en enero desde el club alemán Eintracht Frankfurt y anotó nueve goles en 18 partidos en todas las competiciones, ayudando al equipo a llegar a la final de la Copa de Francia.

El 17 de mayo fue la última jornada de la temporada de la liga francesa. Menos de dos semanas después, Wahi anotó dos veces para ayudar al Niza a mantenerse en la máxima categoría, una victoria 4-1 sobre Saint-Etienne en el partido de vuelta de su repechaje de ascenso-descenso.