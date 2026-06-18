Líder supremo iraní respalda negociaciones directas con Washington

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WASHINGTON (AP) — Estados Unidos levantó el jueves su bloqueo a Irán, y los barcos petroleros comenzaron a moverse libremente por el estrecho de Ormuz después de meses sin poder usarlo, luego de que entró en vigor el acuerdo tentativo para poner fin a la guerra.

Mientras tanto, el vicepresidente estadounidense JD Vance anunció que podría posponer un viaje a Suiza que estaba previsto para el viernes e incluía una firma ceremonial del acuerdo. Y en una sesión informativa privada, un enviado del gobierno del presidente Donald Trump dijo a legisladores estadounidenses que Irán invitará al organismo de control nuclear de la ONU a inspeccionar sus instalaciones nucleares.

En otros acontecimientos, el líder supremo de Irán, el ayatolá Moytabjá Jamenei, respaldó negociaciones directas con Washington en una declaración leída por medios estatales.

"Es evidente que las negociaciones cara a cara que se llevarán a cabo en el futuro no significarán aceptar la opinión del enemigo", declaró.

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Fue la primera reacción de Jamenei al acuerdo, e indicó un cambio en el enfoque de Irán. Los sectores de línea dura, especialmente el padre de Jamenei — el líder supremo previo —, se han opuesto desde hace tiempo a sostener conversaciones directas, especialmente después de que Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear de 2015 entre Teherán y varias potencias mundiales.

El líder supremo no ha sido visto en público desde que resultó herido en un ataque cuando la guerra comenzó.

Enviado de Trump dice a legisladores que Irán invitará a inspectores de la ONU a sus instalaciones nucleares

Por otra parte, el enviado estadounidense Steve Witkoff les dijo a legisladores que Irán invitará al organismo de control nuclear de la ONU a inspeccionar sus instalaciones nucleares, y comenzará a trabajar en la identificación y el hallazgo de los sitios donde se encuentra el material enriquecido de Teherán, que se cree está enterrado bajo escombros.

Dos personas al tanto de la conversación describieron la sesión informativa a puerta cerrada, y hablaron con The Associated Press a condición de guardar el anonimato para compartir detalles.

Witkoff le comunicó a la dirigencia del Congreso, y a integrantes de comisiones relacionadas con la seguridad nacional, que el acuerdo que Estados Unidos alcanzó con Irán no incluye ningún acuerdo paralelo, pero que se redactó una carta adicional entre Teherán y el Organismo Internacional de Energía Atómica que extendía la invitación.

Según las fuentes, en la sesión informativa Witkoff reveló la existencia de la misiva y de la invitación.

Witkoff señaló que la carta dirigida al director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, le permitiría llevar inspectores nucleares estadounidenses a Teherán.

El acuerdo establece que las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán deben ser diluidas bajo supervisión internacional, como mínimo. También establece que el país no deberá adquirir ni desarrollar armas nucleares, un compromiso que ya ha asumido anteriormente.

El cronograma incierto podría dificultar promover el acuerdo

La visita de Vance podría haber ayudado a iniciar conversaciones sobre la siguiente —y potencialmente aún más crucial— ronda de negociaciones entre ambas partes.

El primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif también pospuso una visita prevista a Suiza, donde funcionarios de Islamabad iban a ser anfitriones de la ceremonia, porque el acuerdo ya había sido firmado, indicaron dos altos funcionarios, los cuales hablaron a condición de guardar el anonimato debido a lo delicado del asunto.

El ahora incierto cronograma podría generar nuevas interrogantes, y dificultarle aún más al gobierno de Trump promover un acuerdo que muchos en Estados Unidos —incluidos algunos republicanos del Congreso— han criticado por considerarlo demasiado favorable a Teherán.

"Nuestro plan es ir a Suiza. No sé exactamente cuándo", declaró Vance durante una sesión informativa con reporteros en la Casa Blanca cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que no fuese a la ceremonia de firma.

Eso introdujo nuevas dudas en un acuerdo que Trump dijo haber firmado para evitar una "catástrofe económica" en Estados Unidos.

Vance hizo su anuncio un día después de que el mandatario firmara el pacto con Irán mientras cenaba con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio de Versalles. El acuerdo debe entrar en vigor de inmediato y prorrogar el alto el fuego, a la vez que da a cada parte 60 días para concretar acuerdos más amplios sobre asuntos de mayor envergadura.

Trump indicó que el pacto evitaría más estrés sobre la economía estadounidense después de que la guerra provocara un aumento en los precios del petróleo, nerviosismo en los mercados financieros y un incremento en la inflación. Reiteró que no quería que lo compararan con el presidente Herbert Hoover, cuyas políticas ayudaron a agravar la Gran Depresión de la década de 1930.

Vance defiende el acuerdo con Irán

El vicepresidente, que en un principio se mostró escéptico de que Estados Unidos fuera a la guerra contra Irán, se ha convertido cada vez más en el rostro del gobierno en el conflicto y ha sido elocuente al defender el acuerdo. Al preguntársele acerca de las preocupaciones de que este concede demasiado, Vance dijo repetidamente que el acuerdo obligaría a Teherán a "cambiar su comportamiento".

El funcionario restó importancia a las acusaciones de que su implementación ha sido fragmentaria y a veces contradictoria, diciendo: "No creo que nuestros mensajes al público hayan sido caóticos".

Ofreció también una advertencia sorprendentemente directa a Israel, que ha presionado a Estados Unidos para que adopte una postura más dura ante Irán y atacó al grupo político-paramilitar Hezbollah —respaldado por Irán— en Líbano durante toda la guerra, incluso antes de que se alcanzara el acuerdo que extiende el alto el fuego. Esos ataques complicaron las gestiones de paz con el gobierno iraní.

Trump "es el único jefe de Estado en todo el mundo que simpatiza con la nación de Israel en este momento", señaló Vance. "Y resulta que es el jefe de Estado de la superpotencia del mundo".

El vicepresidente apuntó que más de 12,5 millones de barriles pasaron por el estrecho de Ormuz el miércoles por la noche. Eso podría aplacar aún más los precios del petróleo, que se dispararon durante la guerra, pero han estado cayendo desde que Estados Unidos e Irán anunciaron el acuerdo tentativo para poner fin al conflicto.

Dijo que el alivio del bloqueo estadounidense a Teherán significa "cumplir nuestra parte en la primera etapa del acuerdo en el plano militar".

El Comando Central de Estados Unidos sostuvo que los buques de guerra estadounidenses "permanecerán en el área en general para asegurarse de que todos los aspectos del acuerdo se cumplan, se obedezcan y estén en pleno vigor y efecto".

El transporte marítimo comienza a repuntar

Al menos dos petroleros salieron de Irán y pasaron a través del bloqueo militar de Estados Unidos sin ser detenidos. Un sitio web de seguimiento del transporte marítimo mercante indicó que los barcos transportaban un total combinado de 3,8 millones de barriles de crudo iraní.

Mientras tanto, medios estatales iraníes reportaron que el transporte marítimo se ha "normalizado" en los puertos del sur de Irán, pero añadieron que el estrecho de Ormuz sigue supervisado y bajo el control del ejército iraní, y que transitar por la crucial vía marítima aún requiere coordinación.

Según la empresa de datos marítimos Lloyd's List Intelligence, destacadas compañías navieras han comenzado a mover buques a través del estrecho de Ormuz desde que se firmó el acuerdo, aunque no dio datos sobre cuántos barcos han transitado por el estrecho hasta el jueves.

En una sesión informativa, Richard Meade, editor en jefe de Lloyd's List, indicó que, por primera vez en 110 días, navíos propiedad de grandes compañías están pasando por el estrecho después de haber quedado prácticamente varados allí desde febrero.

Petroleros controlados por empresas navieras como Grimaldi Group, Cosco, Knutsen y NYK han pasado por el estrecho. Y dos petroleros sancionados, con bandera iraní y propiedad de la National Iranian Tanker Company, han entrado en el estrecho, según Lloyd's List.

Phillip Belcher, director marítimo de Intertanko —un grupo comercial de propietarios independientes de petroleros a nivel mundial—, señaló que la principal ruta central del estrecho de Ormuz sigue cerrada y tiene aproximadamente 80 minas, que deben ser retiradas.

Pero algunos barcos han estado pasando por la ruta norte —más pequeña— que atraviesa aguas iraníes, y por la ruta sur, que pasa por aguas omaníes.

Lloyd's List estimó que 550 buques mercantes tendrán que salir del golfo Pérsico. Podrían requerirse semanas o meses para reabrir completamente el estrecho, y las dos rutas alternativas no tienen tanta capacidad como el paso central de Ormuz.

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Contribuyeron a este despacho los corresponsales Munir Ahmed en Islamabad; Aamer Madhani en Zurich; Collin Binkley en Washington; Mae Anderson en Nueva York, y Nasser Karimi en Teherán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.