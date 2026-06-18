¡CÓMO CRECES!

Juan Carlos Morales Pérez festejó su cumpleaños número tres con una colorida celebración con sus primos y amigos.

Jaime Morales Villalobos y Daniela Pérez Aldrett organizaron el festejo para su pequeño hijo.

Compartieron la alegría de Juan Carlos, sus hermanos Jaime y Pablo Morales Pérez.

En un encuentro de intensa alegría, los pequeños jugaron, participaron en algunos concursos y recibieron atractivos regalos.

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Eso sí, demostraron que para divertirse y disfrutar de una tarde con interesantes actividades recreativas, didácticas y juegos, nadie como ellos.

¡Vaya sonrisas!