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RECIBE LA COMUNIÓN Y FESTEJA SU CUMPLEAÑOS

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¡CÓMO CRECES!

PIÑATA, JUEGOS Y REGALOS EN SU FIESTA

Por Redacción PULSO

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Juan Carlos Morales Pérez festejó su cumpleaños número tres con una colorida celebración con sus primos y amigos.

Jaime Morales Villalobos y Daniela Pérez Aldrett organizaron el festejo para su pequeño hijo.

Compartieron la alegría de Juan Carlos, sus hermanos Jaime y Pablo Morales Pérez.

En un encuentro de intensa alegría, los pequeños jugaron, participaron en algunos concursos y recibieron atractivos regalos.

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Eso sí, demostraron que para divertirse y disfrutar de una tarde con interesantes actividades recreativas, didácticas y juegos, nadie como ellos.

¡Vaya sonrisas!

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