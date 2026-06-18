¡CÓMO CRECES!
PIÑATA, JUEGOS Y REGALOS EN SU FIESTA
Galeria
Juan Carlos Morales Pérez festejó su cumpleaños número tres con una colorida celebración con sus primos y amigos.
Jaime Morales Villalobos y Daniela Pérez Aldrett organizaron el festejo para su pequeño hijo.
Compartieron la alegría de Juan Carlos, sus hermanos Jaime y Pablo Morales Pérez.
En un encuentro de intensa alegría, los pequeños jugaron, participaron en algunos concursos y recibieron atractivos regalos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Eso sí, demostraron que para divertirse y disfrutar de una tarde con interesantes actividades recreativas, didácticas y juegos, nadie como ellos.
¡Vaya sonrisas!
no te pierdas estas noticias