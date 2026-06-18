logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

¡CÓMO CRECES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a dos presuntos responsables de robo a vivienda

Los sujetos fueron ubicados en el Ejido El Zapote tras ser señalados por la víctima

Por Redacción

Junio 18, 2026 09:36 p.m.
A
Detienen a dos presuntos responsables de robo a vivienda
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez por su probable participación en un robo a casa habitación sin violencia, luego de ser señalados por un ciudadano que les dio seguimiento tras detectar presuntamente objetos sustraídos de su domicilio.

      Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia en la colonia Rancho Nuevo, en el Ejido El Zapote, donde los oficiales fueron interceptados por un hombre que solicitó apoyo. El denunciante relató que había seguido por cuenta propia una camioneta Chevrolet Blazer roja, en la que observó a dos individuos que supuestamente transportaban pertenencias robadas de su vivienda, ubicada en el fraccionamiento Puerta Real.

      Con la información proporcionada, los agentes municipales localizaron la unidad y detuvieron a quienes fueron identificados como Juan "N", de 51 años, y Juan "N", de 43 años. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora para el seguimiento correspondiente.

      De acuerdo con información de la corporación, los detenidos cuentan con antecedentes relacionados con delitos como violencia familiar, portación de arma prohibida, delitos contra la salud, daños, lesiones y amenazas. Además, uno de los registros indica un ingreso penitenciario en abril de 2025.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las autoridades señalaron que, debido a su historial, ambos individuos son considerados presuntos generadores de incidencias delictivas en la zona metropolitana, aunque será la autoridad competente la que determine su situación jurídica.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detienen a dos presuntos responsables de robo a vivienda
      Detienen a dos presuntos responsables de robo a vivienda

      Detienen a dos presuntos responsables de robo a vivienda

      SLP

      Redacción

      Los sujetos fueron ubicados en el Ejido El Zapote tras ser señalados por la víctima

      Detienen a dos hombres por presunto robo, daños y amenazas
      Detienen a dos hombres por presunto robo, daños y amenazas

      Detienen a dos hombres por presunto robo, daños y amenazas

      SLP

      Redacción

      Las capturas se realizaron en las colonias Villas del Morro y Valle de los Cactus

      Muere ancianito al caer de escalera cuando podaba árbol
      Muere ancianito al caer de escalera cuando podaba árbol

      Muere ancianito al caer de escalera cuando podaba árbol

      SLP

      Huasteca Hoy

      Una vecina alertó a emergencias y familiares tras encontrar al hombre inmóvil en su patio

      Embiste a tres personas en una motocicleta
      Embiste a tres personas en una motocicleta

      Embiste a tres personas en una motocicleta

      SLP

      Redacción

      El accidente ocurrió a las 14:00 horas en la avenida Ricardo B. Anaya, cerca del circuito Potosí