Detienen a dos presuntos responsables de robo a vivienda
Los sujetos fueron ubicados en el Ejido El Zapote tras ser señalados por la víctima
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez por su probable participación en un robo a casa habitación sin violencia, luego de ser señalados por un ciudadano que les dio seguimiento tras detectar presuntamente objetos sustraídos de su domicilio.
Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia en la colonia Rancho Nuevo, en el Ejido El Zapote, donde los oficiales fueron interceptados por un hombre que solicitó apoyo. El denunciante relató que había seguido por cuenta propia una camioneta Chevrolet Blazer roja, en la que observó a dos individuos que supuestamente transportaban pertenencias robadas de su vivienda, ubicada en el fraccionamiento Puerta Real.
Con la información proporcionada, los agentes municipales localizaron la unidad y detuvieron a quienes fueron identificados como Juan "N", de 51 años, y Juan "N", de 43 años. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora para el seguimiento correspondiente.
De acuerdo con información de la corporación, los detenidos cuentan con antecedentes relacionados con delitos como violencia familiar, portación de arma prohibida, delitos contra la salud, daños, lesiones y amenazas. Además, uno de los registros indica un ingreso penitenciario en abril de 2025.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Las autoridades señalaron que, debido a su historial, ambos individuos son considerados presuntos generadores de incidencias delictivas en la zona metropolitana, aunque será la autoridad competente la que determine su situación jurídica.
no te pierdas estas noticias
Detienen a dos presuntos responsables de robo a vivienda
Redacción
Los sujetos fueron ubicados en el Ejido El Zapote tras ser señalados por la víctima
Detienen a dos hombres por presunto robo, daños y amenazas
Redacción
Las capturas se realizaron en las colonias Villas del Morro y Valle de los Cactus
Muere ancianito al caer de escalera cuando podaba árbol
Huasteca Hoy
Una vecina alertó a emergencias y familiares tras encontrar al hombre inmóvil en su patio