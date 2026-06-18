Detienen a dos presuntos responsables de robo a vivienda

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Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez por su probable participación en un robo a casa habitación sin violencia, luego de ser señalados por un ciudadano que les dio seguimiento tras detectar presuntamente objetos sustraídos de su domicilio.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia en la colonia Rancho Nuevo, en el Ejido El Zapote, donde los oficiales fueron interceptados por un hombre que solicitó apoyo. El denunciante relató que había seguido por cuenta propia una camioneta Chevrolet Blazer roja, en la que observó a dos individuos que supuestamente transportaban pertenencias robadas de su vivienda, ubicada en el fraccionamiento Puerta Real.

Con la información proporcionada, los agentes municipales localizaron la unidad y detuvieron a quienes fueron identificados como Juan "N", de 51 años, y Juan "N", de 43 años. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora para el seguimiento correspondiente.

De acuerdo con información de la corporación, los detenidos cuentan con antecedentes relacionados con delitos como violencia familiar, portación de arma prohibida, delitos contra la salud, daños, lesiones y amenazas. Además, uno de los registros indica un ingreso penitenciario en abril de 2025.

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Las autoridades señalaron que, debido a su historial, ambos individuos son considerados presuntos generadores de incidencias delictivas en la zona metropolitana, aunque será la autoridad competente la que determine su situación jurídica.