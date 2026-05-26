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LONDRES (AP) — Por segunda vez en 24 horas, el Reino Unido rompió el martes un récord de temperatura establecido hace más de un siglo mientras una ola de calor abrasa partes de Europa, lo que llevó a los gobiernos a emitir alertas. Se reportaron varios ahogamientos en Reino Unido y Francia porque la gente intenta refrescarse.

Reino Unido rompe récord de temperatura y emite alerta ámbar

Se registró una temperatura de 35,1 grados Celsius (95,2 Fahrenheit) en Kew Gardens, en Londres, informó el servicio meteorológico británico, la Met Office, rompiendo el récord de 34,8 ºC (94,6 ºF) establecido un día antes en Kew. Las lecturas provisionales rompieron el récord de 32,8 ºC (91,4 ºF) establecido en 1922 e igualado en 1944.

Londres también registró una inusual "noche tropical", definida como aquella en la que la temperatura no baja de 20 ºC (68 ºF).

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También se batieron récords en Francia, donde las temperaturas alcanzaron los 36 ºC (97 ºF) el lunes en el suroeste del país y, en general, se mantuvieron por encima de los 20 ºC (68 ºF) por la noche.

El servicio meteorológico francés, Météo-France, indicó que una "cúpula de calor", en el que un frente de alta presión retiene el calor en la zona, está produciendo temperaturas más de 10 ºC por encima de lo habitual para esta época del año.

El clima impredecible y extremo se está volviendo más frecuente a medida que se intensifica el calentamiento planetario. Los expertos afirman que los extremos meteorológicos sin precedentes y mortales, que a veces golpean en momentos anómalos y en lugares inusuales, están poniendo a más personas en peligro.

"Sabemos sin lugar a dudas que eventos de olas de calor como este se han vuelto más probables y más severos debido al cambio climático derivado de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero que atrapan el calor", dijo Peter Thorne, director del Centro de Investigación Climática ICARUS, en la Universidad de Maynooth, en Irlanda. "Pero, aun así, muchos de los récords que se están estableciendo, particularmente en el Reino Unido y Francia, son alucinantemente una locura".

Tras un fin de semana largo en el Reino Unido que llevó a la gente a abarrotar playas, piscinas y parques con sombra, los pasajeros de Londres padecían el calor el martes en vagones del metro sin aire acondicionado. Los trenes que iban y venían de la concurrida estación Waterloo de la ciudad se vieron interrumpidos por un reporte de humo en las vías.

Muertes por ahogamiento aumentan en Reino Unido por ola de calor

En Escocia, los bomberos trabajaron durante la noche para sofocar un incendio en pastos que envió columnas de humo desde Arthur´s Seat, la colina rocosa que se alza sobre Edimburgo.

La Agencia de Seguridad Sanitaria británica emitió una alerta ámbar para gran parte del país hasta el jueves, advirtiendo de un posible riesgo para la salud, particularmente entre los ancianos, en las horas más calurosas del día. Reino Unido está acostumbrado a temperaturas moderadas, y muchas viviendas, escuelas y negocios no tienen aire acondicionado.

Al menos cuatro adolescentes murieron en aparentes ahogamientos en lagos y embalses del Reino Unido, y un hombre de 60 años murió en el mar en el suroeste de Inglaterra, informaron las autoridades.

La portavoz del gobierno, Maud Bregeon, señaló que se han reportado al menos siete muertes potencialmente relacionadas con las altas temperaturas, incluidas cinco por ahogamiento y dos fallecimientos en competiciones deportivas.

La ola de calor temprana ha golpeado antes del periodo anual de verano en el que los socorristas vigilan a los bañistas en las playas populares, lo que incrementa los riesgos.

En la costa atlántica de Francia, donde las magníficas playas también tienen fuertes corrientes de resaca, las autoridades informaron de una oleada de emergencias por oleaje, con dos muertes por ahogamiento el domingo en balnearios populares de la región de Gironde, en el suroeste.

La principal administradora regional, Sophie Brocas, instó a los bañistas "a extremar la prudencia".

El calor inusual se extendió a España, donde el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, dijo: "nos encontramos con temperaturas que normalmente vemos a mediados del verano ahora en el mes de mayo".

Señaló que Sevilla alcanzó los 38 ºC (100 ºF) el fin de semana, mientras que grandes partes de la península ibérica registraron temperaturas de 5 a 10 ºC más altas de lo normal.

Y en Roma se esperaba que las temperaturas alcanzaran los 32 ºC (89,6 ºF) el martes.