Ariadna Montiel asume Secretaría de Organización en Morena

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunció que asumirá las funciones de la Secretaría de Organización después de la salida de Andrés Manuel López Beltrán de este cargo. En tanto, somete al Consejo Nacional su nueva propuesta.

Ariadna Montiel asume funciones en Secretaría de Organización

"La presidenta de Morena ya tiene su propuesta para que se ponga a consulta en el Comité Nacional, pero, además, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, se va a dedicar a la organización, al territorio. Aquí el que más quiera nuestro movimiento y quiera trabajar por la transformación, tendrá que hacerlo en el territorio. Y yo pondré el ejemplo".

"Además, a mí me encanta el territorio, estar cerca de la gente, es lo que yo sé hacer, lo que yo conozco. Así que entre todos lo vamos a hacer, pero vamos a proponer a un compañero que ya está en el Comité Ejecutivo Nacional, como encargado, en lo que vamos al Consejo Nacional en sesión próxima", anunció Montiel Reyes.

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Reconocimiento al trabajo de Andrés Manuel López Beltrán

En conferencia de prensa, la dirigente nacional de Morena también agradeció al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador su trabajo al frente de la Secretaría de Organización, donde destacó las metas de afiliación.

"Le agradecemos mucho todo su trabajo en este tiempo, casi año y medio. Hizo una labor muy importante. Bajo su responsabilidad estuvo la afiliación de más de 10 millones de mexicanas y mexicanos que se han sumado a Morena, sumando ya un padrón que supera los 12 millones de afiliados".

"Nuestra tarea era siempre afiliar, desde el 2010 que nacimos como una asociación civil. No es una tarea sencilla y Andrés lo pudo hacer en poco más de un año. Así que nuestro reconocimiento, le deseamos mucha suerte y que la tarea que ha decidido emprender sus proyectos tenga suerte y le deseamos siempre lo mejor. Y agradecidos con Andrés", dijo.