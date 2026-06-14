Ataque al líder del TDA refleja visión de EU

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Bogotá, Col.- El ataque militar que Estados Unidos emprendió en Venezuela, en el que fue abatido el líder de la banda Tren de Aragua, refleja un giro estratégico del presidente Donald Trump hacia una participación directa de Washington en la guerra contra las drogas que comenzó a principios de este año, esta vez con un enfoque especial en acceder al lucrativo sector minero de Venezuela.

Trump el anunció el viernes la muerte del líder de la banda, Héctor Rusthenford Guerrero, en un ataque aéreo contra su complejo en una zona rural de Venezuela. Desde hace tiempo, el mandatario ha acusado a la organización de Guerrero, también conocida como TDA, de aterrorizar comunidades en todo EU, donde se la ha vinculado con redes de extorsión, narcotráfico e inmigración ilegal.

El grupo fue incluido el año pasado en la lista de organizaciones terroristas extranjeras por el Departamento de Estado, y fiscales federales acusaron a Guerrero de enviar drogas a Estados Unidos y de organizar actos transfronterizos de terrorismo, como el asesinato de un disidente venezolano en Chile.

El gobierno de Venezuela afirmó el viernes en un comunicado que trabajó con Estados Unidos para abatir al líder de la banda, también conocido como el Niño Guerrero, y describió el ataque aéreo como parte de una "operación conjunta" para combatir el crimen organizado.

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Asimismo, el gobierno de Venezuela indicó que el ataque se llevó a cabo en el estado Bolívar, en el sureste del país, una zona donde diversos grupos criminales, incluidos rebeldes colombianos, han operado minas ilegales de oro durante más de una década.

Bram Ebus, consultor del International Crisis Group que investiga el crimen organizado en la cuenca amazónica, señaló que las operaciones recientes, incluido el ataque al complejo de Guerrero, podrían formar parte de un impulso más amplio para allanar el camino a la inversión extranjera en el sector minero de Venezuela, que desde hace tiempo se ha visto obstaculizando por la presencia de grupos criminales.

"Sabemos que los minerales de Venezuela, incluidos el oro y los minerales críticos, están en el menú de Trump", manifestó Ebus.