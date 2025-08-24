Ataque con drones a planta nuclear en Ucrania desata crisis

Rusia acusó a Ucrania el domingo de lanzar ataques con drones que provocaron un incendio en una planta de energía nuclear en su región occidental de Kursk durante la noche, al tiempo que Ucrania celebraba 34 años de su independencia.

Las autoridades rusas señalaron que varias instalaciones de energía y electricidad fueron atacadas por la noche. El incendio en la instalación nuclear fue rápidamente extinguido sin que se reportaran heridos, escribió el servicio de prensa de la planta en Telegram. Aunque el ataque dañó un transformador, los niveles de radiación se mantuvieron dentro de los rangos normales.

El organismo de control nuclear de Naciones Unidas indicó que estaba al tanto de los reportes de medios noticiosos que indicaban que un transformador en las plantas se había incendiado "debido a la actividad militar", pero no había recibido confirmación de manera independiente. Su director general, el argentino Rafael Mariano Grossi, afirmó que "toda instalación nuclear debe estar protegida en todo momento".

Ucrania no ha emitido declaraciones sobre el presunto ataque.

Los bomberos también respondieron a un incendio en el puerto de Ust-Luga en la región de Leningrado de Rusia, hogar de una importante terminal de exportación de combustible. El gobernador regional dijo que aproximadamente 10 drones ucranianos fueron derribados, y los escombros provocaron el incendio.

El Ministerio de Defensa de Rusia detalló que sus defensas aéreas interceptaron 95 drones ucranianos sobre territorio ruso durante la noche del domingo.

Rusia lanzó 72 drones y señuelos, junto con un misil de crucero, hacia Ucrania durante la noche del domingo, según la fuerza aérea ucraniana. De éstos, 48 drones fueron derribados o bloqueados.

Los incidentes ocurrieron al momento que Ucrania celebraba su Día de la Independencia, conmemorando su declaración de independencia de la Unión Soviética en 1991. El presidente Volodymyr Zelenskyy pronunció un discurso en un video desde la plaza de la Independencia de Kiev en el que recalcó la determinación de la nación.

"Estamos construyendo una Ucrania que tendrá suficiente fuerza y poder para vivir en seguridad y paz", dijo Zelenskyy, pidiendo una "paz justa".

"Lo que será nuestro futuro depende sólo de nosotros", añadió, en referencia a la cumbre entre Estados Unidos y Rusia en Alaska a principios de agosto, que muchos temían dejaría de lado los intereses ucranianos y europeos.

"Y el mundo lo sabe. Y el mundo respeta esto. Respeta a Ucrania. Percibe a Ucrania como un igual", afirmó.

El enviado especial de Estados Unidos, Keith Kellogg, estuvo presente en las celebraciones en Kiev, durante las cuales Zelenskyy le otorgó la Orden del Mérito de Ucrania, de 1er grado.

El primer ministro canadiense Mark Carney llegó a Kiev el domingo por la mañana para reunirse con Zelenskyy.

"En este día especial —el Día de la Independencia de Ucrania— es especialmente importante para nosotros sentir el apoyo de nuestros amigos. Y Canadá siempre ha estado a nuestro lado", escribió Andriy Yermak, jefe de despacho de Zelenskyy.

En una conferencia de prensa conjunta con Zelenskyy, Carney dijo que Canadá invertirá 2.000 millones de dólares canadienses (1.500 millones de dólares) en nueva asistencia militar para Ucrania a fin de fortalecer su ejército y proporcionar armas urgentemente necesarias.

Zelenskyy agregó que ambos mandatarios están considerando la presencia de fuerzas canadienses en el terreno en Ucrania como parte de una fuerza de seguridad.

Noruega anunció el domingo una nueva ayuda militar considerable, comprometiendo alrededor de 7.000 millones de coronas (695 millones de dólares) para sistemas de defensa aérea. El primer ministro Jonas Gahr Store dijo que Noruega y Alemania están financiando conjuntamente dos sistemas Patriot, incluyendo misiles, y que Noruega también está ayudando a adquirir radares de defensa aérea.

El papa León XIV rezó el domingo por la paz en Ucrania al recordar el Día de Independencia del país con un llamado especial durante su bendición dominical del mediodía. Dijo que los fieles se unían a los ucranianos "pidiendo que el Señor dé paz a su país martirizado".

León XIV también envió un telegrama a Zelenskyy para conmemorar la jornada, que el presidente ucraniano publicó en X junto con notas similares de otras figuras mundiales.

En la carta, el papa oró por todos los ucranianos que están sufriendo, y escribió: "Imploro al Señor que mueva los corazones de las personas de buena voluntad, para que el clamor de las armas se silencie y dé paso al diálogo, abriendo el camino hacia la paz para el bien de todos".

Por otra parte, los combates continuaron en la línea del frente en el este de Ucrania, donde Rusia afirmó el sábado que sus fuerzas habían capturado dos aldeas en la región de Donetsk.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó el domingo que 146 militares rusos habían sido devueltos de Ucrania, a cambio del mismo número de militares ucranianos. El Ministerio agregó que el intercambio más reciente también incluyó a ocho residentes de la región de Kursk de Rusia, que fue objeto de una incursión sorpresa ucraniana en agosto de 2024, quienes fueron devueltos a Rusia después de haber estado retenidos en Ucrania.

Poco después del anuncio ruso, Zelenskyy dijo "nuestra gente está regresando a casa". Explicó que entre lo intercambiados había miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Guardia Nacional, el Servicio Estatal de Fronteras y civiles.

"La mayoría de ellos había estado en cautiverio desde 2022", resaltó.

Zelenskyy no confirmó el número de prisioneros involucrados en el intercambio.