Á. Uribe homenajea a Turbay

Bogotá, Col.- Condenado pero con una boleta de libertad, el influyente expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez rindió el sábado homenaje póstumo al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en el mismo parque donde fue baleado en junio durante un mitín y exigió mayor seguridad para los colombianos tras recientes actos violentos.

“Que en este lugar se simbolice una llama eterna, como el amor eterno de Miguel por Colombia”, aseguró Uribe Vélez desde una pequeña tarima junto a una fotografía del precandidato asesinado. “Que en el paso por este lugar, Miguel inspire la seguridad para que algún día haya paz”.

El expresidente contaba con una mayor seguridad de la que acostumbra. Las calles aledañas estaban cerradas para el tráfico, mientras decenas de policías custodiaban los alrededores, un dron monitoreaba el parque y policías del grupo de élite vigilaban desde el techo de una casa con armas largas.

“Si Miguelito Uribe hubiera tenido esta seguridad no lo hubieran asesinado”, dijo entre lágrimas a The Associated Press Vilma Ramírez, una vecina del sector que acompañó la concentración de aproximadamente 200 personas en el parque.

Uribe Turbay fue baleado en la espalda el 7 de junio en el parque del barrio Modelia, al occidente de Bogotá, cuando daba un discurso de campaña rodeado de su grupo de seguridad, pero sin un despliegue como el que tuvo el expresidente Uribe el sábado.

Falleció el 11 de agosto a sus 39 años, luego de permanecer más de dos meses en cuidados intensivos y bajo pronóstico neurológico reservado. Su muerte conmocionó a un país que volvió a sufrir el magnicidio de un aspirante presidencial luego de tres décadas.

“Aquí el asesino con droga, dinero y una cadena de autores intelectuales e instigadores, nos privó de Miguel, que con su sacrificio ganó la elección de inspirador por siempre del pueblo libre de Colombia”, afirmó Uribe Vélez, quien estaba rodeado de algunos militantes de su partido Centro Democrático, y quien no tiene parentesco con el precandidato asesinado.

Las autoridades han capturado a seis sospechosos de planear y ejecutar el crimen, incluido un menor que habría disparado el arma, mientras buscan determinar a los autores intelectuales.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha señalado como hipótesis principal la posible responsabilidad de la Segunda Marquetalia, una disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).