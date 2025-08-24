logo pulso
Palestinos, entre la hambruna y ataques israelíes

Al menos 33 fallecidos deja la más reciente serie de bombardeos y disparos israelíes

Por AP

Agosto 24, 2025 03:00 a.m.
A
Palestinos, entre la hambruna y ataques israelíes

Jan Yunis, Franja de Gaza.- Palestinos refugiados en tiendas de campaña o que buscaban la escasa ayuda alimentaria disponible en la Franja se encontraron entre los al menos 33 fallecidos por ataques y disparos israelíes el sábado en Gaza, según hospitales locales, mientras el mundo enfrentaba un anuncio excepcional sobre la hambruna en la ciudad más grande del enclave sitiado.

El ministro de Defensa de Israel advirtió que la Ciudad de Gaza podría ser destruida en una nueva operación militar que podría comenzar en cuestión de días, aun cuando la hambruna se extienda en el enclave.

Los grupos de ayuda han anunciado durante mucho tiempo que la guerra, provocada por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, y las restricciones israelíes a la entrada de alimentos y suministros médicos al territorio están causando hambre entre los civiles.

Israel calificó como una mentira la declaración de hambruna y su ejército sigue adelante con los preparativos para tomar la Ciudad de Gaza. Los esfuerzos para lograr un alto el fuego están en suspenso mientras los mediadores esperan los próximos pasos de Israel.

Los ataques israelíes causaron al menos 17 muertes en el sur de la Franja, más de la mitad de ellos mujeres y niños, según los registros de la morgue y funcionarios del hospital Nasser. Las autoridades sanitarias señalaron que los ataques iban dirigidos a tiendas que albergaban a desplazados en Jan Yunis.

En respuesta a la indignación mundial por las imágenes de niños desnutridos, en las últimas semanas Israel ha permitido el lanzamiento de aviones y la entrada de más suministros por tierra, pero la ONU y otras agencias de ayuda dicen que los alimentos que llegan a Gaza siguen sin ser suficientes.

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que al menos 62.622 palestinos han muerto en la guerra, incluidos los desaparecidos cuya muerte ha sido confirmada por un comité judicial especial del organismo.

