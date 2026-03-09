Ataque de EU a otra lancha deja 6 muertos

Washington.- Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron que mataron a seis hombres en un ataque contra una embarcación que presuntamente llevaba drogas en el Pacífico oriental, parte de su campaña contra supuestos traficantes.

Con esta ofensiva el número de muertos se elevó a cuando menos 157 desde que el gobierno del presidente Donald Trump comenzó a atacar en septiembre pasado a quienes denominan "narcoterroristas" en pequeñas embarcaciones.

Al igual que en la mayoría de los comunicados militares sobre los más de 40 ataques conocidos en el Pacífico oriental y el mar Caribe, el Comando Sur de Estados Unidos indicó que apuntó contra presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas.

Las fuerzas armadas no aportaron pruebas de que la embarcación transportara drogas. Publicaron un video en la red social X en el que se veía una lancha pequeña explotar mientras flotaba en el agua.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El presidente Donald Trump ha dicho que Washington está en un "conflicto armado" con los cárteles en América Latina, y ha justificado los ataques como una agudización necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

Pero su gobierno ha ofrecido pocas pruebas que respalden sus afirmaciones de que está matando a "narcoterroristas".