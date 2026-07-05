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Ataque impacta petrolera rusa

Por AP

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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Ataque impacta petrolera rusa
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      Rusia.- Un ataque con drones ucranianos impactó una terminal petrolera en San Petersburgo, informaron autoridades rusas, al tiempo que Kiev continúa con el bombardeo de la infraestructura petrolera de Rusia.

      Los ataques de largo alcance casi diarios contra instalaciones petroleras rusas han creado una crisis de combustible y han aumentado la presión política sobre el Kremlin, a medida que la invasión total de Ucrania se prolonga hasta su quinto año.

      El gobernador Alexander Beglov indicó que el distrito Kirovsky de la ciudad, en el mar Báltico, fue alcanzado. Agregó que las defensas antiaéreas derribaron 72 drones ucranianos sobre la segunda ciudad más grande de Rusia y la región circundante.

      El presidente ucraniano Volodímir Zelenski describió el ataque como parte de las "sanciones de largo alcance" de Ucrania contra Rusia. Afirmó que las fuerzas ucranianas también impactaron un objetivo militar en la isla de Kronstadt, frente a la costa de San Petersburgo.

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      "Las fuerzas de defensa ucranianas alcanzaron la infraestructura petrolera portuaria, que genera dinero para la guerra rusa, y también hubo impactos en Kronstadt, un importante objetivo militar", escribió Zelenski en Telegram.

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