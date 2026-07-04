Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

WASHINGTON (AP) — El 250º aniversario de la independencia estadounidense coincide con un país sumido en la polarización política y una ola de calor que azota a millones de personas en varios estados, mientras las celebraciones comenzaban el sábado en todo Estados Unidos.

La firma de la Declaración de Independencia, una de las expresiones más célebres de las aspiraciones democráticas en la historia, se conmemora de innumerables maneras.

El presidente Donald Trump planea hablar en el National Mall de Washington, previamente a lo que se ha promocionado como un espectáculo de fuegos artificiales históricamente enorme que lucirá sobre la capital del país. El viernes estuvo en Dakota del Sur, en el Monte Rushmore, donde pronunció un discurso sombrío sobre la amenaza del comunismo en Estados Unidos.

Al anochecer se ordenó la evacuación del Mall ante la llegada de tormentas a Washington, pocas horas antes del discurso de Trump. Se recomendó a quienes se encontraban allí que se dirigieran a los edificios federales cercanos o a los museos Smithsonian.

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En otros lugares está previsto que el sábado se lancen fuegos artificiales sobre el Navy Pier, en Chicago, y sobre los edificios de la ciudad de Nueva York. La urbe celebró una caída de bola a medianoche para dar inicio al feriado con el mismo boato que en la víspera de Año Nuevo, y vio desfilar grandes veleros frente a la Estatua de la Libertad, evocando la algarabía en torno al 200º aniversario de Estados Unidos en 1976.

La expectativa por el emblemático feriado fue creciendo gran parte del año, en una oportunidad para que los estadounidenses reflexionen sobre su compleja historia como antiguos colonos de un imperio que se convirtieron en una superpotencia independiente. Las celebraciones, preparadas durante meses, tuvieron que ajustar o cancelar actividades por completo, ya que gran parte de la costa este se asaba bajo un calor que se acercó y, en muchos casos, superó los 38 grados Celsius (100 Farenheit).

Sin desanimarse por el calor, un infante de Marina nacido en Guinea se convirtió en un nuevo ciudadano en la finca Mount Vernon de George Washington, en Virginia, portando un impecable uniforme de gala y una sonrisa, mientras que una niña de 7 años corrió para introducirse en la ruta de un desfile en Brattleboro, Vermont, con el fin de recoger un dulce. En Louisville, Kentucky, las personas usaron un plumón al que se le había añadido una pluma de ave para garabatear sus firmas en una copia de la Declaración de Independencia.

En muchos lugares, el calor es lo que caracteriza el gran fin de semana

En Washington, un rodeo y el desfile principal por el Día de la Independencia, programados para el sábado, fueron cancelados, pero uno más pequeño avanzó por el vecindario de Capitol Hill por la mañana mientras los espectadores se guarecían del sol bajo los árboles a lo largo de la ruta. También en la zona, decenas de miembros del grupo nacionalista blanco Patriot Front —con mascarillas y portando banderas de batalla confederadas— realizaron una marcha. No se reportaron arrestos, indicó el Departamento de la Policía Metropolitana.

Se emitió una advertencia de calor extremo para el Distrito de Columbia, donde los valores del índice de calor podrían acercarse a los 46 ºC (115 ºF). Los organizadores de los eventos previstos para más tarde el sábado en el National Mall indicaron que estaban monitoreando el clima. También se pronosticó calor por encima de 38 ºC desde el sureste del país hasta Nueva Inglaterra, aunque podría haber algo de alivio si se desatan fuertes tormentas eléctricas más tarde.

En Filadelfia, los fuegos artificiales comenzaron a estallar ya desde el mediodía en la cuna de la nación, cerca del sitio donde delegados del Segundo Congreso Continental adoptaron la Declaración de Independencia. Cientos de visitantes se reunían en el Independence Hall bajo el sofocante calor para aguardar las celebraciones, que coincidían con el partido de fútbol entre Francia y Paraguay por la Copa del Mundo en el Philadelphia Stadium, el cual comenzó con conmemoraciones del feriado.

"Es una gran fiesta aquí", declaró Carlos Alban —quien viajó a Filadelfia desde Chicago para ver el partido— al llegar al estadio, y agregó que vio a un aficionado en el estacionamiento vestido como uno de los Padres Fundadores del país.

Unos 45 minutos antes de otro partido del Mundial en Houston, se transmitió en el estadio un mensaje de astronautas de la Estación Espacial Internacional en el que mencionaban el feriado.

En Coney Island, en Nueva York, los competidores devoraron hot dogs en el concurso anual de Nathan´s Famous por el Cuatro de Julio.

Joey "Jaws" Chestnut ganó por 18va vez en 21 participaciones, luego de comerse 66 hot dogs en 10 minutos. En la rama femenina, la campeona defensora Miki Sudo, de Tampa, Florida, retuvo el título al engullir 38,75 hot dogs. Ambos campeones dijeron que la ola de calor hizo que la competencia fuera más difícil.

Grandes veleros, con sus mástiles, jarcias y velas blancas delineadas contra un cielo azul, realizaron una procesión alrededor de la Estatua de la Libertad y río arriba por el Hudson.

A los 43 barcos les siguió una demostración de poder aéreo con un bombardero furtivo y los Blue Angels de la Armada. La Patrouille de France —los equipos acrobáticos de la Fuerza Aérea francesa— volaron sobre el puerto de Nueva York con estelas rojas, blancas y azules, evocando imágenes de la bandera estadounidense.

En Mount Vernon, varias personas hicieron el Juramento de Lealtad para convertirse en ciudadanos estadounidenses. Permanecieron con los ojos cerrados y las manos sobre el corazón durante la interpretación del himno nacional.

Una nación intranquila se prepara para celebrar

Las celebraciones se desarrollan con el telón de fondo de una profunda división en este año electoral, la cual se ha ido ampliando durante años y es visible en todo, desde la expresión política hasta las normas culturales, pasando por viejos cuestionamientos sobre la raza, la clase y la inmigración.

En el Monte Rushmore, Trump habló del comunismo como una "amenaza mortal para la libertad estadounidense". El presidente republicano dijo que era más peligroso que cualquiera de las guerras mundiales y que los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Sin mencionar a Trump, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, un demócrata con tendencias socialistas que recientemente respaldó a varios candidatos al Congreso que tuvieron éxito en sus primarias, pareció aludir al mandatario durante un discurso el viernes.

"Esos ideales sobre los que se construyó nuestra nación... son lo suficientemente fuertes como para resistir cualquier régimen autoritario, pero sólo si luchamos por ellos", sostuvo.

El vicepresidente JD Vance dijo que voces pequeñas, pero ruidosas, hablarían en el cumpleaños de Estados Unidos sobre sus imperfecciones en lugar de su grandeza.

"Les dirán que Estados Unidos es simplemente un país más, donde los débiles luchan contra los fuertes", manifestó Vance al hablar a bordo del Kearsarge en el puerto de Nueva York.