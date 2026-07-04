Paul McCartney tocó en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 4 (EL UNIVERSAL).- El exBeatle Paul McCartney también habría puesto su sello en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce al ofrecer una presentación en el Madison Square Garden, el mismo recinto donde la cantante pop y el jugador de la NFL se dieron el "sí, acepto" el 3 de julio.

Paul McCartney y su presentación en la boda

De acuerdo con People, el músico de 84 años interpretó "I Want to Hold Your Hand" ante cerca de mil invitados que asistieron al enlace, entre ellos figuras del entretenimiento y del deporte.

Detalles del evento y actuaciones musicales

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Una fuente consultada por el medio aseguró que, tras la ceremonia, Andrea Swift, madre de la cantante, invitó a los asistentes a un salón donde se había instalado un escenario para las actuaciones musicales de la noche.

Otros medios también señalaron que Stevie Nicks, amiga cercana de Taylor Swift, formó parte del programa musical e incluso surgieron versiones de que la propia cantante ofreció una presentación especial para sus invitados.

Hasta el momento, ninguno de los asistentes ha confirmado ni desmentido las versiones.

La cercanía entre Paul McCartney y Taylor Swift no es reciente. Ambos coincidieron en una reunión organizada por Nancy Shevell, esposa del ex Beatle, a la que también asistieron artistas como Olivia Rodrigo y Billie Eilish.

Los músicos tampoco han ocultado la admiración que sienten el uno por el otro. El pasado 2 de junio, Swift dedicó un mensaje en Instagram a McCartney con motivo del lanzamiento de The Boys of Dungeon Lane, donde lo describió como un "artista eternamente excepcional" y aseguró que nunca ha dejado de inspirarla.