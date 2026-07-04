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Suben a 2 mil 954 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

Además, se reportan a 16, 592 los heridos

Por EFE

Julio 04, 2026 04:16 p.m.
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Suben a 2 mil 954 los fallecidos por los terremotos en Venezuela
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      La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 2.954, mientras que la de heridos se elevó a 16.592, informó este sábado el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

      Cifras oficiales y acciones de la autoridad

      Según el balance oficial, 6.462 personas fueron rescatadas y 16.309 perdieron su vivienda, por lo que se habilitaron 80 campamentos transitorios.

      El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en Telegram que se contabilizan 856 edificios afectados y 190 colapsados.

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      Además, hay 3.281 rescatistas internacionales y 26.984 voluntarios registrados, señaló el alto funcionario.

      Las autoridades, que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no han actualizado la cifra de personas en paradero desconocido.

      Impacto en la comunidad y seguimiento local

      Hasta el jueves 25 de junio, un día después de los sismos, había al menos 157 personas desaparecidas, según cifras oficiales.

      Por su parte, la líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado promueve una página web desarrollada por técnicos y la sociedad civil para que las personas puedan reportar a sus familiares desaparecidos.

      Tras los terremotos del 24 de junio, se registraron 942 réplicas, agregó el presidente del Parlamento.

      El doble terremoto es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo.

      Anteriormente, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un seísmo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron cuantiosos.

      Los recientes seísmos afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país, de los cuales el más afectado ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

      Este sábado, cuando se cumplen diez días de los terremotos, Venezuela evalúa los daños causados en infraestructuras e intenta acelerar los trabajos de retirada de escombros, mientras las probabilidades de rescate de supervivientes se reducen al mínimo.

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