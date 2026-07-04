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Venezuela reporta casi 3 mil muertos tras terremotos del 24 de junio

Gobierno venezolano implementará bono mensual y subsidios para la reconstrucción de viviendas.

Por AP

Julio 04, 2026 07:27 p.m.
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Venezuela reporta casi 3 mil muertos tras terremotos del 24 de junio
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      CARACAS (AP) — Diez días después de los devastadores terremotos en Venezuela, la cifra de muertos ya alcanza 2954 y los heridos suman 16,592, informaron el sábado las autoridades venezolanas.

      Impacto en la comunidad

      Hasta el momento, el doblete sísmico del 24 de junio, que según expertos es el más potente que ha afrontado el país sudamericano en el último siglo, provocó el desplome de 190 estructuras y ha tenido 942 réplicas. Además, dejó sin vivienda a 16,309 personas, señala el reporte oficial.

      En el balance publicado en redes sociales, el gobierno añadió que 6,462 personas han sido rescatadas y, aunque el paso de los días mengua las posibilidades de encontrar sobrevivientes, la esperanza no se agota. En tanto, continúa la identificación de cadáveres.

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      Acciones de la autoridad

      La tragedia convocó a más de 3,200 rescatistas internacionales con sus equipos caninos entrenados para la búsqueda y rescate de personas, algunos de los cuales fueron condecorados el sábado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

      "El pueblo venezolano nunca olvidará la mano amiga que vino a atender, que vino a consolar, que vino a acompañar", manifestó Rodríguez en una ceremonia oficial en que despidió a los equipos de rescatistas del Reino Unido, Qatar, Francia, India, Barbados, Brasil y Argentina, previo a que les entregara la medalla Héroes de Venezuela.

      Según el gobierno, más de 140 naciones aportaron ayuda humanitaria o equipos de rescate.

      El pueblo venezolano "vive un duelo profundo", pero "todavía hay esperanzas de familiares de encontrar personas con vida", añadió.

      En tanto, Ecuador y Perú comunicaron la cifra parcial de sus ciudadanos muertos en los sismos. La cancillería ecuatoriana informó el sábado que fueron repatriados los cuerpos de tres víctimas, los cuales pertenecían a una misma familia radicada en Caracas desde hace cuatro décadas. Previo a su traslado fueron cremados, precisó.

      Perú reportó la víspera tres fallecidos y siete desaparecidos.

      Detalles confirmados

      Por la noche, tras culminar una reunión con autoridades del sector económico, la presidenta encargada informó a la televisora estatal de la entrega de un bono mensual durante seis meses que permita a los más afectados tener "ingresos permanentes". No precisó el mecanismo para seleccionar a los beneficiarios ni el monto que recibirán, y tampoco la fecha en que se activará. Sin embargo, mencionó que formará parte del fondo creado para la reconstrucción, denominado "Venezuela Renace".

      Además, dijo que a través de la banca pública y privada se activará la cartera hipotecaria con un subsidio de hasta el 80%, y se prohibirá la exportación de material de construcción.

      "Entra Venezuela en un proceso de recuperación de infraestructura, de recuperación de vivienda", aseveró Rodríguez, y adelantó que habrá alianzas internacionales para la reconstrucción del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, "que sufrió graves daños".

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      Además, se reportan a 16, 592 los heridos