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Álvaro Fidalgo sorprendido por festejos de la afición en Mundial 2026

Fidalgo asegura que el plantel está preparado para enfrentar a una potencia en los octavos de final y sueña con avanzar a cuartos.

Por El Universal

Julio 04, 2026 07:15 p.m.
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Álvaro Fidalgo sorprendido por festejos de la afición en Mundial 2026
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 4 (EL UNIVERSAL).- Los festejos de la Selección Mexicana le han dado la vuelta al mundo. La locura e ilusión con la que celebraron cada victoria en esta Copa del Mundo se han convertido en tema al interior del Tricolor.

      Álvaro Fidalgo, volante del combinado nacional, entiende a la perfección lo que están provocando en la afición y quieren que esta algarabía permanezca este domingo por la noche.

      Fidalgo destaca la ilusión y festejos de la afición en Mundial 2026

      "Después de cada partido ganado, se ven las imágenes y mil videos que se ven y es una locura la ilusión que tiene la gente, el cómo lo están viviendo, pero bueno, nosotros lo sabemos la instancia, que es un Mundial, que si queremos trascender, hacer historia y soñar con cosas grandes tienes que enfrentarte a los mejores, no hay de otra", declaró el Maguito.

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      En el seno tricolor saben la complejidad de esta prueba. No es un rival cualquiera, es una potencia, pero el futbolista del Real Betis asegura estar listo junto al plantel para afrontar esta prueba en los Octavos de Final.

      Preparación y expectativas del plantel para octavos en Mundial 2026

      "Es una prueba grande plagada de grandes jugadores, qué mejor que eso para disfrutar en el Azteca, con todo el país y por qué no soñar con estar en Cuartos de Final. Estamos preparados para ello", advirtió Fidalgo.

      El Estadio Ciudad de México ha vibrado como hace décadas no lo hacía. La conexión entre afición y el equipo nacional es más fuerte que nunca y el exjugador de las Águilas del América pide a la afición mantenerse con la misma intensidad como en los partidos pasados.

      "La gente como lo ha estado haciendo, en los cuatro partidos. Es una sensación, algo que cualquier futbolista le gustaría vivir. Es imposible no sentirlo y estoy seguro que será igual o más", concluyó.

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