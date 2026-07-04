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Antonelli partirá primero en Silverstone

Sainz arrancará decimoquinto y Alonso vigésimo segundo en el circuito inglés.

Por EFE

Julio 04, 2026 04:28 p.m.
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Andrea Kimi Antonelli / AP

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      El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, saldrá primero en el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el circuito de Silverstone (Inglaterra); donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) saldrán decimoquinto y vigésimo segundo, respectivamente.

      Antonelli, de 19 años, firmó su quinta 'pole' en la F1 al dominar la calificación de este sábado, en cuya decisiva tercera ronda (Q3), cubrió, con el neumático blando, los 5.891 metros del legendario circuito inglés -que albergó, en 1950 la primera carrera de toda la historia de la F1- en un minuto, 28 segundos y 111 milésimas, 175 menos que el monegasco Charles Leclerc, que arrancará segundo, y con 347 sobre el otro Ferrari, el del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton.

      El británico George Russell (Mercedes) -segundo en el Mundial, a 43 puntos de su compañero- arrancará cuarto, al lado de su compatriota Hamilton, desde la segunda fila, una por delante de la que ocuparán el francés Isack Hadjar (Red Bull) y otro inglés, Lando Norris (McLaren), ganador el año pasado en Silverstone y que este domingo sale sexto.

      Sainz y Alonso saldrán decimoquinto y vigésimo segundo, respectivamente; en una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) afrontará desde la decimonovena posición, una por delante del mexicano Sergio Pérez (Cadillac). 

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