En 4 de julio, 7 de cada 10 creen que EU va por mal camino

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En el marco de la celebración del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, una parte importante de los ciudadanos de este país está insatisfecha con la situación social, política y económica de la Unión Americana, revela el informe del Pew Research Center, titulado "En el 250º aniversario del país, el pueblo estadounidense está de mal humor".

El documento destacó que el ánimo actual de los estadounidense es "agrio", ya que existe un descontento predominantemente mayoritario como resultado de la insatisfacción que les provoca la situación por la que atraviesa los Estados Unidos con Donald Trump, una situación que no es nueva, pero que sí se está acentuando en vísperas de esta conmemoración.

En este sentido, una encuesta elaborada por el Pew Research Center destaca que el 69 por ciento de los adultos de la Unión Americana dijeron sentirse insatisfechos con la dirección que está tomando el país y sólo el 29 por ciento respondió que están de acuerdo con cómo van las cosas hoy en día.

Aunque el informe destacó que en comparación con el periodo en que tuvo lugar la pandemia por Covid-19, el porcentaje de satisfacción entre los estadounidenses mejoró ligeramente, la tendencia de insatisfacción ha estado presente en la población de la Unión Americana de manera ininterrumpida durante más de dos décadas, debido a que "más estadounidenses han expresado insatisfacción que satisfacción con el rumbo del país".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"En las últimas décadas, los estadounidenses también han perdido la confianza entre sí y en las instituciones, incluyendo el gobierno federal, los dos principales partidos políticos, los medios de comunicación convencionales y las universidades", señaló el informe del Pew Research Center publicado el pasado 12 de junio.

El Pew Research Center también cuestionó a la ciudadanía sobre si considera que los mejores días de Estados Unidos ya pasaron, a lo que el 59 por ciento de la población consideró que los mejores años de esa nación quedaron en el pasado y sólo el 40 por ciento respondió que cosas menores están por venir.

Respecto a las perspectivas para 2050, el análisis destacó que los estadounidenses se muestran pesimistas, ya que creen que en ese momento la economía de su país posiblemente será más débil, predominará la polarización política y el sistema gubernamental tendrá un peor funcionamiento del que tiene actualmente. No obstante, se destacó que también algunos ciudadanos "expresaron cierto optimismo" sobre el futuro "en términos generales".

Un aspecto a destacar fue la percepción que los estadounidenses expresaron sobre el rumbo de su país, la cual estuvo "estrechamente ligada" a sus inclinaciones políticas. Por ello, en este último informe, quienes se identificaron como republicanos "se mostraron mucho más satisfechos" en este segundo mandato del Presidente Donald Trump, y con el contexto que emana de este gobierno, que quienes se asumieron como demócratas.

"Por ejemplo, durante la primera y la segunda administración de Trump, más republicanos que demócratas expresaron satisfacción con la situación del país. En cambio, durante las administraciones de Obama y Biden, más demócratas que republicanos se mostraron satisfechos con el rumbo del país", indicó el informe, en que también se señaló que cuando los estadounidenses se expresan positivamente de los siguientes años es porque su partido mantiene la presidencia.

En la encuesta que el Pew Research Center realizó para este último informe se les consultó a los ciudadanos sobre su satisfacción con el rumbo del país, y sus respuestas, que estuvieron muy influidas por su ideología política, señalaron que el 54 por ciento de quienes simpatizaban con republicanos aseguraron sentirse satisfechos con el rumbo del país. Mientras que del lado de los demócratas sólo el 8 por ciento dijo estar satisfecho.

Aunque en general, en los últimos 10 años, la mayoría de los estadounidenses ha expresado sentir que su partido estaba "perdiendo" en temas que son relevantes para ellos, sin importar quien dirigiera la Casa Blanca, también existe una tendencia entre estadounidense para afirmar que su partido va "ganando" en temas políticos cuando éste encabeza el Gobierno federal.

Esta situación se mantiene "especialmente marcada" entre los simpatizantes del Partido Republicano, de los cuales, durante el primer año del segundo mandato de Trump, el 60 por ciento consideró que su partido ganaba más veces de las que perdía, en comparación del 15 por ciento que creyó lo mismo en el último año de la gestión de Biden.

La ciudadanía estadounidense también fue cuestionada sobre el deterioro de la confianza institucional, ámbito en el que se mostraron descontentos, señalando desconfianza y opiniones pesimistas que incluyen a la democracia, a los partidos políticos, a los medios de comunicación tradicionales e instituciones de educación superior, así como sobre el funcionamiento de su gobierno, el cual consideran que para 2050 será peor que hoy.

Justamente al echar una mirada al futuro, el pesimismo sobre el porvenir es mayoritario, ya que dos tercios de los estadounidenses, el 66 por ciento, opinaron que en 24 años, en la Unión Americana predominará la división política entre su población. Asimismo, el 58 por ciento consideró que Estados Unidos tendrá un papel menos importante a nivel mundial, mientras que el 40 por ciento cree que serán más importantes.

También más de la mitad dijo que Estados Unidos será menos próspero; el 56 por ciento dijo que en 2050 Estados Unidos se convertirá en un lugar más peligroso para vivir; y el 54 por ciento, previó que el sistema de Gobierno de Estados Unidos funcionará peor de como funciona actualmente.

No obstante, un análisis realizado a lo largo de varios años por el Pew Research Center señala que esta expectativa sobre Estados Unidos en un futuro ha ido mejorando, ya que en comparación con 2023, incrementó 13 por ciento "la proporción de estadounidenses que afirman que Estados Unidos tendrá mayor relevancia mundial para 2050. Además, el informe rescató que en esta última los estadounidenses expresaron sentir "esperanza y felicidad" por el futuro.

Aunque esta última percepción está relacionada en gran medida con la edad de los encuestados, ya que al mirar hacia el año 2050, los jóvenes se mostraron significativamente más pesimistas sobre el futuro de Estados Unidos que las generaciones de adultos mayores, quienes expresaron una visión comparativamente más resiliente o menos catastrófica sobre su futuro a largo plazo.

Por ejemplo, el 58 por ciento de los estadounidenses de más de 65 años, consideraron que en 2050, las relaciones raciales mejorarían, en comparación con el 43 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 29 años. Entre este sector sólo el 42 por ciento expresó sentirse algo o muy optimista del futuro, mientras que entre los ciudadanos de más de 65 años, este optimismo abarcó al 58 por ciento de los encuestados.

Sólo el 36 por ciento de jóvenes de entre 18 y 29 años, creen que en 25 años la economía estadounidense será más fuerte, mientras que entre los adultos de más de 65 años, este porcentaje incrementó a 50 por ciento. Quienes consideraron que la Unión Americana estará menos polarizada son los adultos de más de 65 años, con un 41 por ciento, en comparación con 24 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 29 años que piensa igual.

Sobre si el sistema de gobierno de Estados Unidos funcionará mejor en 2050, sólo el 37 por ciento de jóvenes de entre 18 y 29 años, opinaron que sí, 16 puntos porcentuales menos que los adultos de más de 65 años, de los que el 53 por ciento opinaron positivamente en este aspecto.