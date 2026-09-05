Ataque israelí en Líbano mata a 2

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Beirut, Líbano.- Al menos dos jóvenes murieron este viernes por una acción israelí con un dron contra la motocicleta en la que circulaban en el sur del Líbano, donde las fuerzas israelíes siguen bombardeando una zona en la que han consolidado más poder, informaron fuentes oficiales.

"Dos jóvenes murieron esta tarde en un ataque con dron israelí mientras circulaban en motocicleta cerca del edificio del Sindicato de Ingenieros en Nabatieh", en el sur del país, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa. Señaló que los servicios de emergencia trasladaron los cuerpos de los dos jóvenes a un hospital en Nabatieh.

La agencia, que no identificó a los fallecidos, informó de que las fuerzas israelíes han atacado a lo largo del día otras zonas del sur del país mediterráneo.

De acuerdo con las últimas cifras del Ministerio de Salud libanés, los ataques israelíes causaron la muerte de 4.353 personas y 12.323 heridos desde el pasado 2 de marzo -poco después del inicio de la guerra de Washington y Tel Aviv contra Teherán- aunque desde finales del pasado junio, cuando comenzaron las conversaciones directas entre el Líbano e Israel -mediadas por Estados Unidos- la violencia ha disminuido.

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Este ataque se produce en el mismo día en el que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció la "conquista" de la cresta de Ali Taher, una elevación estratégica en la que, según Israel, el grupo chií libanés Hizbulá tenía un centro de mando subterráneo y depósitos de armas.

Asimismo, se ha completado la liberación de un grupo de cinco prisioneros libaneses detenidos en Israel, realizado en el marco de las negociaciones entre ambos países.

El presidente libanés, Joseph Aoun, aseguró que se están ultimando los preparativos de la octava ronda de negociaciones con Israel.