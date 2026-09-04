Ronald Johnson destaca avances históricos contra fentanilo en México

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, presumió "avances históricos" contra el fentanilo y tráfico de armas, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump.

Avances en combate al fentanilo y tráfico de armas

El embajador aseguró en sus redes que México y Estados Unidos "están logrando resultados históricos en nuestras prioridades compartidas".

"Al trabajar juntos, estamos haciendo que nuestras comunidades estén más seguras, nuestra frontera esté mejor protegida y nuestra relación sea más sólida", escribió el diplomático estadounidense.

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Compartió que las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 35% al cierre de 2025, mientras que las incautaciones de drogas en la frontera de bajaron 50%, y las incautaciones de México aumentaron significativamente.

Señaló que el tráfico marítimo de drogas hacia su país disminuyó más de 95%.

"México ha incautado 80 toneladas métricas de cocaína y desmantelado casi 2 mil 700 laboratorios clandestinos", dijo el embajador Johnson.

Cooperación bilateral y resultados en seguridad

Al destacar las incautaciones de armas de fuego ilegales en los Estados Unidos, mencionó que aumentaron 125% durante el primer año del presidente Trump en la presidencia: "Más de 50,000 armas de fuego y casi 2.9 millones de cartuchos de municiones fueron retirados de las manos de los cárteles".

Agregó que la Mission Firewall ha fortalecido las inspecciones conjuntas, el intercambio de información en tiempo real y las investigaciones coordinadas.

"Estos resultados son posibles gracias a la cooperación sin precedentes entre nuestros gobiernos. Apenas estamos comenzando. Hay mucho más por venir", dijo.