Ataque mortal en hospital de Gaza: Israel apunta a cámara de Hamás

JERUSALÉN (AP) — Un mortal ataque en un hospital de Gaza, en el que murieron 20 personas, entre ellas, cinco periodistas, iba dirigido a lo que, según el ejército, era una cámara de vigilancia de Hamás, así como a personas identificadas como combatientes, declaró el martes el ejército israelí.

El ejército emitió un comunicado como parte de su pesquisa inicial sobre el ataque, calificado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como "un trágico accidente".

El ejército señaló que los ataques contra el hospital más grande del sur de Gaza se ordenaron porque los soldados creyeron que los combatientes utilizaban la cámara para observar a las fuerzas israelíes y porque Israel ha pensado desde hace mucho tiempo que Hamás y otros grupos armados mantienen presencia en los hospitales.

El jefe del Estado Mayor del ejército reconoció que existen varias "brechas" en lo que va de la investigación, como el tipo de municiones utilizadas para destruir la cámara.

Los hallazgos iniciales de la pesquisa surgieron el martes, mientras se acumulaba una oleada de indignación y preguntas sin responder, tras la condena de los ataques por parte de líderes internacionales y grupos defensores de derechos humanos.

La mañana del martes, manifestantes en Israel incendiaron neumáticos, bloquearon carreteras y clamaron por un alto el fuego que liberaría a los rehenes que aún están en Gaza, mientras los líderes israelíes avanzaban con planes para una ofensiva que, según ellos, es necesaria para aplastar a Hamás.

La protesta se produjo mientras los palestinos en Gaza se preparaban para la ofensiva ampliada en un contexto de desplazamiento, destrucción y partes del territorio sumidas en la hambruna. También ocurrió un día después de que ataques mortales contra el principal hospital de Gaza mataran a 20 personas, incluidos médicos y periodistas, entre ellos Mariam Dagga, una periodista que trabajaba para The Associated Press.

Se espera que Netanyahu, celebre una reunión del gabinete de seguridad más tarde el martes. Sin embargo, el gobierno dijo que la reunión no incluirá la discusión de conversaciones de alto el fuego, según un funcionario con conocimiento de la situación. El funcionario, que declaró bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar sobre el asunto, dijo que el lunes una delegación de Egipto estuvo en Israel para analizar las negociaciones.

Netanyahu ha dicho que Israel lanzará una ofensiva ampliada en la ciudad de Gaza mientras simultáneamente busca un alto el fuego, aunque Israel aún no ha enviado un equipo negociador para discutir una propuesta sobre la mesa. Netanyahu ha dicho que la ofensiva es la mejor manera de debilitar a Hamás y devolver a los rehenes, pero las familias de éstos y sus simpatizantes han rechazado esta idea.

"Vuelvan a la mesa de negociaciones. Hay un buen acuerdo sobre la mesa. Es algo con lo que podemos trabajar", dijo Ruby Chen, el padre de Itay Chen, un ciudadano israelí-estadounidense de 21 años cuyo cuerpo está retenido en Gaza. "Podríamos cerrar un acuerdo para traer de vuelta a todos los rehenes".

Hamás capturó a 251 rehenes el 7 de octubre de 2023. La gran mayoría ha sido liberada durante los altos el fuego. Israel sólo ha rescatado a 8 rehenes con vida. Cincuenta rehenes permanecen en Gaza, y se cree que alrededor de 20 de ellos aún están vivos, según Israel.

En respuesta a un llamado del Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas de Israel para un "Día Nacional de Lucha", los manifestantes ondearon pancartas que decían "Acuerdo de Rehenes Ahora". Los familiares de los rehenes dijeron esperar que la presión constante pueda empujar a Netanyahu y su gabinete de seguridad a comprometerse con las conversaciones de alto el fuego. Pero los miembros de extrema derecha de su coalición han amenazado repetidamente con retirarse si Israel acuerda una tregua y han desestimado las demandas de los manifestantes.

"Podríamos haber terminado la guerra hace un año y haber traído a todos los rehenes y soldados a casa. Podríamos haber salvado a rehenes y soldados, pero el primer ministro eligió, una y otra vez, sacrificar a civiles por el bien de su gobierno", dijo Einav Zangauker, cuyo hijo Matan, de 25 años, fue secuestrado de uno de los kibutz más afectados de Israel el 7 de octubre.

Continúan los ataques israelíes tras el mortal incidente en el hospital

Los llamados a un alto el fuego se produjeron un día después de que Israel atacara el principal hospital del sur de Gaza, matando al menos a los periodistas y otras 15 personas, incluida Dagga, quien unos días antes había informado sobre cómo los médicos atienden a niños con desnutrición en el mismo centro.

El ataque, uno de los más mortales de la guerra contra periodistas y hospitales, provocó conmoción e indignación entre los defensores de la libertad de prensa y los palestinos, quienes lloraron a los muertos en funerales el lunes.

Fue condenado rápidamente en todo el mundo. Netanyahu lo calificó como un "desafortunado accidente" y dijo que el ejército investigaría.

La mayoría de los muertos fallecieron tras acudir al lugar de la primera explosión, solo para ser alcanzados por un segundo ataque, que fue captado en televisión por varias cadenas.

El ataque en el sur de Gaza se produjo mientras Israel se prepara para expandir su ofensiva en áreas densamente pobladas del norte de Gaza. El ejército israelí quiere que las personas que se encuentren en hospitales, campamentos de desplazados y barrios de la ciudad de Gaza evacuen hacia el sur, a las llamadas zonas seguras, para poder destruir a Hamás y prevenir ataques como el del 7 de octubre de 2023, que mató a unas 1.200 personas y desencadenó la guerra.

Un día después del ataque, las operaciones militares israelíes provocaron la muerte de menos a 16 palestinos el martes, dijeron hospitales.

Funcionarios del Hospital Nasser, el Hospital Shifa y la clínica Sheikh Radwan de la ciudad de Gaza informaron que entre los 16 había familias, mujeres y niños.

El Ministerio de Salud de Gaza también dijo el martes que tres adultos más murieron por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre, elevando a 186 el número de muertes por esas causas desde finales de junio, cuando el ministerio comenzó a contar las muertes en esta categoría de edad. El número incluye a 117 niños desde el inicio de la guerra.

La ofensiva militar de Israel ha matado a 62.819 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no dice cuántos eran combatientes o civiles, pero afirma que alrededor de la mitad eran mujeres y niños. El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos. La ONU y expertos independientes lo consideran la fuente más confiable sobre las bajas de guerra. Israel pone en duda sus cifras, pero no ha proporcionado las suyas propias.

Fuerzas israelíes irrumpen en el centro de Ramala

Líneas de vehículos militares israelíes entraron en el centro de Ramala el martes por la tarde, en una infrecuente incursión diurna en la ciudad palestina más grande de Cisjordania, ocupada por Israel.

El ejército israelí reconoció una operación en curso en la ciudad, pero no proporcionó información sobre el propósito de la incursión.

Ramala es la sede de la Autoridad Palestina, que coopera con Israel en seguridad y ha sido marginada en gran medida desde el inicio de la guerra. La ciudad ha enfrentado incursiones similares antes, incluida una realizada en mayo, cuando las fuerzas israelíes atacaron negocios de transferencia de dinero en esa y otras ciudades palestinas, alegando que tenían vínculos con grupos armados.

La Medialuna Roja Palestina dijo que hubo 58 lesionados durante la incursión, incluidos heridos por balas reales y de goma, inhalación de gas lacrimógeno y metralla de balas reales. Vehículos blindados israelíes entraron en una concurrida intersección del centro de la ciudad, deteniendo el tráfico. Unas pocas docenas de personas intentaron lanzar piedras a los vehículos militares.

La guerra en Gaza ha provocado un aumento de la violencia en Cisjordania, donde el ejército israelí ha realizado grandes operaciones contra combatientes, en las que han muerto cientos de palestinos y decenas de miles han sido desplazados. Esto ha coincidido con un aumento de la violencia de los colonos y ataques palestinos contra israelíes.

En lo que va de 2025, se han producido más de 1.000 ataques por parte de colonos israelíes, con 11 palestinos muertos y aproximadamente 700 heridos, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas.