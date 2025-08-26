Liberan glorieta Bocanegra tras bloqueo de estudiantes
La Policía Vial mantiene presencia preventiva en la zona
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que cerca de las 14:30 horas quedó liberada en su totalidad la circulación vehicular en la zona de la glorieta Francisco González Bocanegra y avenida Manuel Nava.
Esto, tras la manifestación de estudiantes de la Facultad de Estomatología de la UASLP.
La SSPC informó que las decenas de universitarios se retiraron del lugar, aunque la Policía Vial mantiene presencia preventiva en la zona.
