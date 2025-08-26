logo pulso
SLP

Liberan glorieta Bocanegra tras bloqueo de estudiantes

La Policía Vial mantiene presencia preventiva en la zona

Por Redacción

Agosto 26, 2025 02:52 p.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que cerca de las 14:30 horas quedó liberada en su totalidad la circulación vehicular en la zona de la glorieta Francisco González Bocanegra y avenida Manuel Nava.

Esto, tras la manifestación de estudiantes de la Facultad de Estomatología de la UASLP.

La SSPC informó que las decenas de universitarios se retiraron del lugar, aunque la Policía Vial mantiene presencia preventiva en la zona.

SLP

Redacción

La Policía Vial mantiene presencia preventiva en la zona

