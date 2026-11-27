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Cuatro ataques israelíes y un tiroteo durante la noche y el jueves mataron a 10 palestinos en toda Gaza, según funcionarios de los hospitales Shifa y Mártires de Al-Aqsa, a donde fueron trasladadas las víctimas.

Un ataque contra un apartamento residencial en la ciudad de Deir Al-Balah, en el centro del enclave, mató a un hombre y a su esposa, de acuerdo con las autoridades sanitarias.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmaron en un comunicado conjunto que el ejército mató a Khaled Abu Nada, que supervisaba los asuntos económicos y educativos de Hamás en Gaza, en el ataque nocturno.

Funcionarios del hospital Shifa dijeron que otros tres ataques en Ciudad de Gaza y Deir Al-Balah mataron a siete personas.

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El hospital Mártires de Al-Aqsa señaló que un hombre murió cerca de la línea amarilla que divide el territorio en zonas controladas por Hamás e Israel. El ejército de Israel aseveró que el objetivo de uno de los operativos eran tres insurgentes, pero no ofreció más detalles, y no respondió a una solicitud de declaraciones sobre los otros ataques o el tiroteo.

Estas son las víctimas más recientes registradas en la Franja, donde el fuego y los ataques aéreos israelíes casi diarios han persistido más de un año después que se alcanzara un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

Al menos 74.746 palestinos han muerto en más de tres años de guerra en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio. El Ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, mantiene registros de víctimas que se consideran, por lo general, confiables, pero no ofrece un desglose entre civiles y combatientes.

Reportan ataques en

Arabia Saudí y Yemen

Ataques aéreos saudíes alcanzaron el oeste y el suroeste de Yemen durante la noche y el jueves, informaron funcionarios y medios hutíes. El grupo culpó a las fuerzas del gobierno respaldadas por Arabia Saudí que combatieron a los rebeldes por los ataques.

Anees al-Asbahi, portavoz del Ministerio de Salud dirigido por los hutíes, dijo que múltiples ataques en la provincia de Taiz mataron a cuatro personas, incluido un niño. Al-Asbahi culpó a Arabia Saudita por los hechos.