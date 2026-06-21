Ataques israelíes en Gaza matan a seis

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Deir Al Balah, Franja de Gaza.- Israel atacó la Franja de Gaza el sábado y mató a por lo menos seis personas, incluidas dos niñas y un camarógrafo de la cadena Al Jazeera, informaron funcionarios palestinos.

Pese al alto el fuego pactado en octubre entre Israel y el grupo insurgente Hamás, Israel ha atacado el territorio palestino casi a diario, y ha matado a más de 1.000 palestinos, indicó el Ministerio de Salud de Gaza.

El primer ataque del sábado impactó un apartamento en Ciudad de Gaza alrededor de las 2:00 de la mañana, explicó el Ministerio. En el lugar del ataque, un reportero de The Associated Press vio escombros dispersos y trozos de concreto manchados de sangre.

Los cadáveres de las dos niñas, Zina, de 4 años, y Lana, de 14, que eran hermanas, fueron llevados a la morgue del Hospital Shifa, donde yacían en bolsas blancas del centro, rodeadas de familiares.

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"Estaba sentado en casa. El cohete nos cayó encima sin previo aviso", declaró su primo, Mohammad Safadi, que tenía una herida en la frente. Dijo que su esposa también resultó herida.

"Este alto el fuego del que hablan la ocupación y el equipo negociador... ¿de verdad es un alto el fuego? Somos civiles. Yo nunca empuñé un arma", añadió Safadi.

El sábado por la noche, tres ataques israelíes mataron a cuatro personas e hirieron al menos a una docena más.

El primero tocó una casa en el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza, matando a tres personas, incluido el camarógrafo de Al Jazeera Ahmed Wishah.